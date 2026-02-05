Ratifican prisión preventiva para Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron las medidas de coerción impuestas a imputados en el caso Senasa.

Santiago Hazim y otros seis seguirán bajo prisión preventiva, mientras que los otros tres continuarán en arresto domiciliario.

Previo a esta decisión, abogados de los imputados que fueron enviados a prisión preventiva, afirmaron ante el tribunal que esta medida es "excesiva y carece de sustento" para los fines del proceso.

En cambio, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, solicitó al tribunal rechazar los recursos. Camacho sostiene que las apelaciones carecen de fundamentación jurídica suficiente para variar la coerción, reafirmando que el peligro de fuga y la gravedad de los hechos justifican el arresto actual.

SOBRE EL CASO

Según las investigaciones del Ministerio Público, este entramado operó entre los años 2020 y 2025, defraudando al Estado dominicano con una suma que supera los 15,000 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud.

Los cargos que enfrenta el grupo incluyen coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.

Además de Santiago Hazim, el grupo de detenidos está conformado por Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Germán Rafael Robles Quiñones (exconsultor jurídico), Francisco Iván Minaya Pérez (gerente de salud), Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Los imputados cumplen la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras y en la cárcel de Najayo-Mujeres.