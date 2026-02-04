20 años de prisión contra hombre que violó sexualmente a una embarazada en Los Alcarrizos

Un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una embarazada, en un hecho ocurrido el 22 de febrero de 2025 en el municipio Los Alcarrizos.

Arsenio Fragoso fue hallado culpable de violar los artículos 331, 382 y 383 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley núm. 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público, representado en audiencia por las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara, estableció que el acusado interceptó a la víctima, quien tenía 33 semanas de embarazo, y a su hija de cuatro años de edad, cuando caminaban alrededor de las 7:00 de la noche frente a un cementerio ubicado en el sector La Piña.

De acuerdo con la acusación, el agresor las amenazó con un arma blanca, tipo puñal, y obligó a la mujer a entrar al camposanto, donde la agredió sexualmente en presencia de la niña.

El expediente acusatorio, instrumentado por la fiscal Nancy Ovalle, detalla, además, que, tras cometer el abuso, el procesado amenazó a la víctima con el arma colocándola en el abdomen y le sustrajo una tableta electrónica.

La sentencia fue dictada por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera y Sandra Josefina Cruz, quienes acogieron las pruebas aportadas por el Ministerio Público, entre ellas el certificado médico y psicológico, así como el testimonio de la víctima.

Por decisión del tribunal, el procesado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.