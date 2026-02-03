Tribunal recesa juicio Coral tras emergencia médica de imputado

El Ministerio Público concluirá su pedido de condenas el jueves 5 de febrero mientras que la defensa de los imputados iniciarán sus conclusiones el 10 de febrero.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dispuso el receso de la audiencia del juicio de fondo contra los implicados en el Caso Coral, debido a la incomparecencia por motivos de salud del imputado Pedro Roberto Castillo Nolasco.

Tras la pausa del almuerzo, el tribunal fue informado de que Castillo Nolasco se vio "materialmente imposibilitado de retornar" al tribunal. Su defensa presentó constancia de que el procesado se encuentra recibiendo atenciones en la emergencia de un centro médico.

Ante esta situación, la magistrada Gisela Méndez, presidenta del tribunal solicitó que se documente formalmente en la glosa procesal la naturaleza del impedimento médico para justificar debidamente la ausencia.

A pesar del imprevisto, la magistrada enfatizó que el calendario de las conclusiones finales del ministerio público se mantiene firme para este jueves 5 de febrero a las 2:00 de la tarde, done este, la parte querellante y el actor civil finalicen la presentación de sus conclusiones.

Asimismo, informó que el martes 10 de febrero, iniciará formalmente los discursos de clausura de todas las defensas técnicas.

La jueza advirtió a los abogados defensores que deben estar preparados para presentar sus argumentos incluso un día antes de su fecha pautada en el cronograma, con el fin de evitar retrasos ante cualquier imprevisto futuro.

Para facilitar este proceso, el tribunal remitirá hoy mismo a las partes las presentaciones digitales utilizadas por el Ministerio Público durante sus conclusiones.