Imponen garantía económica a dueños de centro nocturno acusados de explotación sexual en Puerto Plata

La Oficina Judicial de Atención Permanente de Puerto Plata impuso garantía económica de 300 mil pesos e impedimento de salida al empresario Luis Carlos Céspedes, propietario del centro de diversión nocturno Keobs.

Igualmente garantias de 100 mil pesos e impedimento de salida, para Rocío Nicole Paulino (Mamasán); Vanesa Sirete Ventura y Madelyn Antorcha Francisco Cortés, todos acusados de explotación sexual en el referido establecimiento de diversión.

El Ministerio Público habia solicitado medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva, contra los miembros de la presunta red que operaba en el Night Club Keobs, ubicado en el edificio Carlos III de la calle Las Palomas de la Urbanización Cerros del Atlántico.

El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación jurídica provisional de trata de personas agravada, como lo estipulan los artículos 1, 3 literales C y E, y artículo 7 literales A y D, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.

También de proxenetismo agravado, por sus actuaciones violatorias a las disposiciones de los artículos 334 y 334-1, numeral 6, del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, y así como de lavado de activos, por incurrir en la violación de los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La oficina judicial acogió la solicitud de los abogados de los mputados quienes manifestaron que el señor Céspedes Herrera cumple con todos los requisitos legales para presentarse en cualquier momento que sea requerido por las autoridades judiciales.

Solicitaron que se ordene cuanto antes la apertura de sus empresas ya que de ella viven decenas de familias y la devolución del dinero que fue incautado ya que debe cumplir con algunos compromisos económicos y pagos de nominas a sus empleados.