Envían a prisión a joven acusada de ultimar a su hermana en SFM

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ankelsy Valerio De Jesús, acusada de causar la muerte por heridas de bala a su hermana Anelsy Ceballos De Jesús, de 13 años de edad.

La imputada deberá cumplir la medida en la Fortaleza Juana Núñez, ubicada en el municipio de Salcedo, mientras el Ministerio Público continúa el proceso de investigación y reúne los elementos probatorios para la presentación del acto conclusivo.

Freddy Faña, abogado de la acusada, ofreció detalles sobre algunas de las pruebas incorporadas al expediente, las cuales, según indicó, arrojan datos relevantes sobre el caso.

“En la solicitud ha salido a relucir una certificación que establece que la joven recibió un solo impacto de bala, y no varios, como se ha dicho”, declaró el jurista.

Asimismo, Faña señaló que según la declaración de un testigo, la imputada también resultó herida en el momento en que ocurrieron los hechos.

En otro aspecto, el abogado informó que la madre de ambas jóvenes no compareció a la audiencia y decidió no constituirse como querellante ni denunciante dentro del proceso judicial.

El suceso

El hecho ocurrió la noche del 28 de enero, en el sector Taína, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, donde se produjo un altercado entre ambas hermanas, Anelsy Ceballos y Ankelsy Valerio.

Según alega Ankelsy, su cuñado , Enmanuel Nuñez, maltrataba a su hermana menor por lo que ella intentó defenderla de sus abusos, con quien también había tenido discusiones previas por lo mismo.

La joven narró que al momento del altercado con su cuñado, se acordó de un arma que había encontrado en una casa abandonada y cuando la usó nunca fue con intención de herir a su hermana, sino en contra de su cuñado.

Al momento de la hermana ver que ella iba a disparar se colocó de escudo recibiendo el impacto de bala.