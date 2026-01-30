Caso Jet Set: Declaran inadmisible la solicitud de peritaje de los hermanos Espaillat

El Juzgado de la Primera Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible el pedimento de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat de realizar otro peritaje al derrumbe del techo en la discoteca Jet Set.

El juez Raymundo Mejía la declaró inadmisible considerando que en esta etapa ya no era necesario conocerla, puesto fue presentada ante el juez de control, aunque dejó abierta la posibilidad de que la defensa de los imputados pueda reintroducir nuevamente la solicitud, que se conocería de manera administrativa.

“Yo no estoy totalmente convencido de esta decisión, nosotros pedimos el rechazo, porque si él habría rechazado la solicitud, no le abre la brecha de que Antonio Espaillat la someta otra vez, al declararla inadmisible, porque ya se había presentado ante el juez control, le deja la oportunidad de solicitarlo, entonces decidió hoy que va a conocer la solicitud de manera administrativa”, expresó el abogado Plutarco Jáquez, quien representa algunas las víctimas de la tragedia que dejó como saldo la muerte de 236 personas y más de 100 heridos.

Previo la solicitud, el abogado Jáquez se opuso al pedimento de los imputados alegando que el documento presentado no cumple con lo que establece el Código Procesal Penal.

“Ellos (los hermanos Espaillat) dicen que están solicitando un nuevo peritaje, pero lo que realmente están pidiendo es un contraperitaje, y eso no procede, porque según el artículo 2-17 del Código Procesal Penal, para un contraperitaje se deben mostrar las dudas, contradicciones, falencias e incongruencias que tiene el mismo, y en la solicitud que depositaron sus abogados ellos no hacen referencia a nada de eso”, afirmó Jáquez.

También el abogado indicó que si los Espaillat tenían intenciones de solicitar un contraperitaje debían hacerlo en un tiempo razonable, sin embargo, esperaron siete meses para realizar la solicitud.

“Si ellos hubieran querido hacer el pedimento, podían hacerlo de una vez porque si no se puede ver como una táctica dilatoria”, añadió.

Además, criticó que los hermanos solicitaron un perito propio en vez de pedir uno a las instituciones correspondientes como el Inacif u órganos imparciales.

“Están solicitando un peritaje con empleados de ellos, que mañana pondrán en un informe que fueron las víctimas que derrumbaron el Jet Set y que condenen a las víctimas", enfatizó Jáquez.

Peritaje mancharía evidencias

De su lado, el abogado Félix Portes explicó que su preocupación era que de ordenarse el peritaje se podrían contaminar o manipular las pruebas recopiladas de la discoteca Jet Set como son los escombros, por ende, el mismo entiende que para salvaguardar y proteger las evidencias es mejor que se comience con la audiencia preliminar.

En la que había sido la última audiencia, el juez exhortó a los abogados pasar por el Ministerio Público para ser notificados de la acusación, donde los abogados de las víctimas expresaron al órgano acusador su intención de presentar una imputación particular.

Se recuerda que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat son acusados por el MP de incurrir en delitos de homicidios, golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.