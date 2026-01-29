Finjus afirma nueva Ley de Contrataciones Públicas fortalecerá la seguridad jurídica

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificó la reciente aprobación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, y su reglamento como una reforma estructural estratégica que fortalecerá la seguridad jurídica y el desarrollo económico de la República Dominicana.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostiene que este nuevo marco legal surge para superar las limitaciones de la antigua Ley 340-06, la cual, tras 18 años de vigencia, mostraba signos de agotamiento al permitir prácticas como el fraccionamiento de procesos y la falta de un régimen de consecuencias sólido.

El jurista señala que la reforma aborda de manera directa los focos de opacidad administrativa.

Castaños Guzmán destacó que la legislación introduce reglas alineadas con estándares internacionales para evitar la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. Dentro de esta, mencionó que se prohíbe de forma expresa la división de contratos para evadir los umbrales de licitación.

Igualmente, que se establezcan criterios objetivos y rigurosos para las declaratorias de emergencia, eliminando las ambigüedades que históricamente facilitaban el clientelismo.

Dijo que la Dirección General de Contrataciones Públicas ve fortalecida su capacidad técnica y de fiscalización y que la nueva normativa tiene un impacto directo en el tejido empresarial dominicano.

Indicó que la ley no solo busca eficiencia, sino también equidad social a través de cuotas específicas.

Finjus subrayó la implementación de "Acuerdos Marco" para adquirir bienes de uso frecuente, lo que permitirá al Estado lograr economías de escala y reducir costos operativos.

Asimismo, destacó que se garantiza la trazabilidad tecnológica y el acceso a la información, permitiendo que la ciudadanía y los organismos de control, vigilen cada etapa del proceso contractual.

"Esta ley no es solo una actualización normativa, sino una apuesta estratégica por un Estado más eficiente, íntegro y orientado al desarrollo", puntualizó Castaños Guzmán.

Castaño recordó que la organización ha impulsado esta reforma por más de una década, aportando análisis técnicos para consolidar una cultura de legalidad y buen gobierno que genere confianza en las instituciones y en el clima de inversión nacional y extranjera.