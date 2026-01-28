Tribunal impone prisión preventiva a teniente coronel acusado de muerte de joven en el Mirador Sur

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un teniente coronel del Ejército, acusado de la muerte de la joven Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, en un hecho ocurrido el pasado domingo 25 de enero, en el parque Mirador Sur del Distrito Nacional.

El magistrado Rigoberto Sena, dispuso que el imputado, Samuel Elías Céspedes Valdez, cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, hasta tanto el Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, concluya con las investigaciones.

A la salida del tribunal, el imputado, bajo estricta medida de seguridad, guardó silencio momento en que era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El abogado del imputado, Joaquincito Bocio Familia, calificó de desproporcionada la medida de coerción dictada en contra de su cliente, al tiempo que alegó el disparo se le ocasiona la víctima de manera accidental, momento en que se produjo un forcejeo con el oficial.

Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima, doctor Hansel Martínez, el imputado habría diseñado una "teoría de caso" para encubrir el crimen, tras señalar que el informe detalla una línea de tiempo contradictoria que complica la situación legal del imputado.

El abogado de la parte querellante sostiene que el agresor primero cometió el asesinato y luego utilizó a su hermana para validar una narrativa de auxilio y desesperación que no coincide con la entrega previa del arma.

"La joven era diestra, pero el impacto de bala entró por el lado izquierdo de su rostro y salió por el derecho. Científicamente, la postura del acusado es insostenible", afirmó el abogado de la familia afectada.

El coronel conforme con el ministerio público el oficial mantenía una relación sentimental y a quien quitó la vida con un arma de fuego durante una discusión entre ambos mientras se encontraban en el referido parque.

De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, titular del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, al lugar acudieron agentes policiales tras recibir la alerta correspondiente, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer.

El imputado fue arrestado en flagrante delito, luego de que se le leyeran sus derechos constitucionales, y fue trasladado al departamento correspondiente para los fines legales.

El levantamiento del cadáver de la joven fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó que la causa de muerte fue una herida provocada por proyectil de arma de fuego, con una trayectoria incompatible con un hecho accidental, como quiso alegar el imputado.

El Ministerio Público señala que, por la trayectoria del impacto que presenta la víctima, se puede colegir que se trató de un homicidio voluntario. Durante el proceso de intervención, el arma utilizada fue entregada de manera voluntaria y quedó bajo custodia de las autoridades.

El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, razón por la que solicitó la prisión preventiva para el imputado