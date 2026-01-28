Fiscalía de Santiago solicita coerción para canadiense reincidente en tráfico de indocumentados

El Ministerio Público solicitó, a través del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, para un extranjero arrestado mientras traficaba con haitianos indocumentados.

El imputado, Creamer Troy James, de nacionalidad canadiense, es reincidente en estos delitos, indicó el órgano persecutor.

James fue detenido mientras conducía la jeepeta marca Changan, modelo X7, color blanco, por una carretera del distrito municipal El Rubio, en el municipio San José de las Matas, donde en medio de la inspección, miembros del Ejército dominicano percibieron que el procesado llevaba una gran cantidad de personas en estado migratorio irregular, incluyendo a un menor de dos años de edad.

Al momento de su arresto, el imputado violentaba las medidas de coerción, incluyendo el arresto domiciliario, que le fueran impuestas en la jurisdicción de Dajabón, por la comisión de estos delitos.

La fiscal Heidys de León, en representación del Ministerio Público, presentó ante el juzgador los cargos que provisionalmente se le imputan al ciudadano, por violación a los artículos 2 (letras A y E), de la Ley 137-03 modificada por la Ley 46-25, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.