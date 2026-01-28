Fiscalía DN solicita prisión preventiva contra militar acusado de muerte de joven en el Mirador Sur

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra de un teniente coronel del Ejército acusado de la muerte de una joven, en un hecho ocurrido el pasado domingo, 25 de enero, en el parque Mirador Sur del Distrito Nacional.

La medida de coerción en contra de Samuel Elías Céspedes, Valdez, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue presentada ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Se espera sea conocida este miércoles.

En la instancia presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, titular del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, se acusa al imputado de homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano.

El oficial es acusado de la muerte de Katherine Yubelkys Aquino, con quien mantenía una relación sentimental.

El acusado fue arrestado en flagrante delito, luego de que se le leyeran sus derechos constitucionales, y fue trasladado al departamento correspondiente para los fines legales.

El levantamiento del cadáver de la joven fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó que la causa de muerte fue una herida provocada por proyectil de arma de fuego, con una trayectoria incompatible con un hecho accidental, como quiso alegar el imputado.

El Ministerio Público señala que, por la trayectoria del impacto que presenta la víctima, se puede colegir que se trató de un homicidio voluntario.

Durante el proceso de intervención, el arma utilizada fue entregada de manera voluntaria y quedó bajo custodia de las autoridades.