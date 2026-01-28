Ejército remite al Ministerio Público a conductor detenido con 15 haitianos indocumentados

El Ejército de República Dominicana (ERD) puso a disposición del Ministerio Público al conductor de una jeepeta que resultó detenido cuando transportaba a 15 nacionales haitianos en condición migratoria irregular en el municipio de San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.

El detenido fue identificado como Fausto Gil Polanco, de nacionalidad dominicana, quien fue interceptado por soldados del ERD cuando conducía la jeepeta marca Kia, color blanco, mientras transitaba por la calle El Guanal de la referida provincia.

Entre los extranjeros indocumentados detenidos figuran siete hombres, siete mujeres y un menor de edad, quienes junto al conductor y el vehículo permanecen bajo custodia militar en las instalaciones de la Inspectoría del ERD en Santiago Rodríguez, para los procedimientos legales correspondientes.