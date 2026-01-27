Tribunal de Ocoa envía a la cárcel a hombre imputado de matar adolescente de 16 años

La Oficina Judicial de servicios de Atención Permanente de San José de Ocoa dictó tres meses de prisión preventiva a Raudin Gregorio del Villar Cabrera, alias “Sandy”, imputado de ultimar de varias estocadas a la adolescente, Awilda Encarnación, de 16 años.

El juez que preside el tribunal, Isael Martinez Guerrero, acogió la petición formulada por el órgano acusador al entender que hay suficientes elementos para enviar a prisión al imputado para la cárcel del 19 de marzo, en Azua.

El hecho en que Villar Cabrera ultimó a la menor ocurrió en horas de la mañana del pasado 19 de enero de los corrientes por el sector Los Mélido, de San José de Ocoa.

Tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida, y luego su tío Wellington Cabrera lo entregó a la Policía Nacional conjuntamente con el alcalde del municipio, Fernando Castillo.

Padres esperan justicia

Los padres de Awilda Encarnación dijeron a este medio que esperan la pena máxima para Sandy.

"Estamos confiados en Dios en que se hará justicia", expresó Ana Martinez, quien definió a su hija como la más alegre del mundo.

"Mi hija me dijo: mami yo te quiero mucho, incluso me dijo, mami yo ya no voy a volver donde él (Sandy)", dijo.

Por su parte, el padre de Awilda, Wilkin Encarnación, pidió la pena máxima para el hombre que acabó con la vida de su hija.

"Si me lo dieran para echarle 35 o 40 años, pero aquí son solo 30 años", expresó.

En el conocimiento de la medida de coerción el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Ysidro Minyetty.