Movimiento Justicia marchó ayer al Palacio por caso Jet Set

Diferente a otras marchas pacíficas, la protesta convocada por el Movimiento Justicia Jet Set, que se llevó a cabo ayer, discurrió entre duelo, dolor y sed de justicia a favor de los fallecidos el pasado 8 de abril de 2025 en la tragedia del club nocturno.

Sobrevivientes del desastre, familiares de las víctimas y conocidos, con el apoyo del Movimiento de la Antigua Orden Dominicana, se dieron cita a la 1:00 de la tarde con globos blancos, camisetas con fotografías de los fallecidos, sonidos de cornetas, banderas, pancartas con expresiones como “justicia ante la indiferencia de las autoridades”; “que sus muertes no queden impunes”; “justicia no es venganza, es responsabilidad”; “¿quiénes son los responsables?. La familia Espaillat”; “el dinero no sobrevive a los muertos”; “cárcel para los asesinos” y otras tantas.

El recorrido inició a la 1:50 de la tarde hacia el Palacio Nacional con canciones del fenecido merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal del derrumbe.

Mientras avanzaba la protesta, fueron mencionados cada uno de los nombres de las víctimas mortales.

Tras los sobrevivientes y familiares compartir sus experiencias sobre la tragedia, algunos advirtieron continuar en pie de lucha hasta recibir una respuesta favorable por parte de la justicia dominicana.

“Vamos a estar presentes en cada espacio donde se hable del caso Jet Set y seguiremos en pie de lucha y somos muchos; y seguiremos, y se van a seguir sumando a nosotros hasta que logremos la justicia que queremos”, expresó la sobreviviente, Ana María Ramírez.

“Si los Espaillat llevaban las ventajas, era porque las lágrimas y el dolor no nos dejaban mirar hacia delante. No nos vamos a detener, no nos vamos a amedrentar”, advirtió Ramírez.

Asimismo, Micaías Pérez, hermano de Rubby Pérez, aseguró que el objetivo general del movimiento no es recibir dinero, sino que el caso no quede impune y en el olvido.

“Aquí hay personas que su objetivo no es el dinero; aquí hay personas que lo que quieren es una respuesta y algo más para que no vuelva a ocurrir otra vez. No desmayemos, no nos dejemos provocar, hagámoslo por los instrumentos legales que hay y exijamos lo que la justicia nos debe dar”, expresó.

“Estamos aquí en paz, una comunidad de personas que aman su familia, que están buscando una respuesta oportuna y acorde a lo que sucedió. De la familia de nosotros eran quince que íbamos a morir, no iba a morir uno, ni dos, y es muy difícil escuchar la música de nuestro hermano. No éramos una familia de bulto, éramos una familia que se unía y disfrutábamos lo que él hacía, y escuchar cualquier música, cualquier cántico es como revivir el dolor”, agregó Pérez.

La diputada por la provincia de Puerto Plata y hermana de Rubby Pérez, Lidia Pérez, expresó que su confianza está afianzada en Dios, quien es un juez justo que no ve apellidos, ni puede ser sobornado.

“Hay una justicia que puede ser vulnerada por la extorsión, por la oligarquía, pero la justicia divina, que es la verdadera justicia, nadie la podrá vulnerar. Hay familias que claman por justicia, hijos que claman por justicia, hermanos que claman por justicia, hay madres que claman por justicia; no nos cansemos de decir justicia, justicia, justicia”, comentó.

Entre las víctimas fatales se encontraba el propio Rubby Pérez y la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, quien también falleció tras resultar gravemente herida en el colapso.

sobre el caso en tribunales

El pasado 12 de enero, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 16 de marzo el conocimiento de la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo del Jet Set Club.

El magistrado Raymundo Mejía tomó la decisión de aplazar la audiencia para ese día a las 9:00 de la mañana, tras acoger un pedimento presentado por los abogados de las víctimas y querellantes, quienes alegaron que no fueron notificados de la acusación.