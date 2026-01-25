Dominicano acusado de asalto armado con intención de asesinato es entregado a Estados Unidos

Autoridades dominicanas entregaron a sus homólogos de los Estados Unidos a un dominicano acusado de asalto armado, agresión y otros delitos en el país norteamericano.

El acusado, identificado como Felipe Parra Almonte fue trasladado por unidades especiales de la DNCD al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fue custodiado por los oficiales presentes y, tras esto, abordó un vuelo comercial hacia Estados Unidos para responder las acusaciones en su contra.

El dominicano es requerido por una Corte Superior de Massachusetts, Condado de Middlesex, que le imputa los cargos de asalto armado con intención de asesinato y agresión con un arma peligrosa, causando lesiones corporales graves en violación de las leyes generales del país.

Parra Almonte fue extraditado este fin de semana mediante el decreto 691-25; fue capturado en un operativo de búsqueda, atendiendo a una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La captura y entrega del dominicano se traduce en la ampliación de la cooperación de la República Dominicana con los países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.