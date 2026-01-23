Defensa de José Ramón Peralta afirma que acusación fue manipulada y carece de pruebas

La defensa del ex ministro José Ramón Peralta, imputado en el caso Calamar, acusó al ministerio público de manipular la acusación en su contra con delaciones premiadas sin sustento probatorio.

El abogado Pedro Balbuena sostiene que la acusación se basa en una construcción de hechos que no coincide con las evidencias físicas y documentales recolectadas por el ente acusador.

A su juicio esto evidencia una manipulación de la historia procesal para intentar establecer una culpabilidad sin respaldo en pruebas fehacientes.

Balbuena considera que el caso contra su representado se sostiene sobre los testimonios contradictorios de Francisco Pagán y el empresario Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, este último delator premiado en los años 2021 y 2022.

Según la defensa, la declaración del 2021 fue presuntamente ocultada por el ministerio público dentro del expediente del caso Anti pulpo, causa distinta a la de su cliente, con el fin de evitar que tuvieran acceso a una versión que contradice los hechos imputados actualmente.

Balbuena sostiene que la presentación de una segunda versión en 2022, ajustada a la tesis acusatoria, evidencia un manejo irregular de la prueba y un fraude procesal, ya que el órgano acusador habría omitido información vital que favorecía la presunción de inocencia del ex ministro para sostener un montaje judicial.

Para la defensa, el caso no es más que una "evolución narrativa" que busca dar una apariencia de legalidad a una acusación que, en la práctica, carece de facturas, registros o evidencias físicas de los supuestos movimientos de dinero.

Argumentó que la acusación busca "concretar" delitos de asociación de malhechores basándose en un diseño que parece más un guión de ficción que un expediente judicial robusto.

Sostiene que la acusación sufre de una "autorreferencialidad" peligrosa, donde el testimonio de un imputado se utiliza para validar el de otro, sin que existan pruebas externas que sostengan las historias de supuestos pagos ilícitos.

El vínculo "inseparable" entre Pagán y Ventura

El jurista describió a Pagán y Ventura como una pareja de "manitos" que andan juntos por todo el expediente. Según el relato de la fiscalía, Pagán es quien supuestamente convoca a las reuniones, quien lleva a Ventura ante Peralta y quien asegura haber entregado grandes sumas de dinero en efectivo.

Sin embargo, para Balbuena, esta narrativa es una "línea de información viciada".