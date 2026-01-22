Tribunal decidirá si envía a juicio a mujer acusada de lanzar ácido de batería a una perrita

La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se reservó para el 5 de febrero del conocimiento del juicio preliminar seguido en contra de una mujer acusada lanzar ácido de batería a una perrita que acababa de parir y de provocarle quemaduras severas, hecho ocurrido el 11 de abril de 2025 , en el sector de Villa Juana.

La magistrada Patricia Padilla tomó la decisión de dejar el caso de la imputada Mildred Margarita Victoriano en estado de fallo luego de que el Ministerio Público, la defensa de la imputada y la parte querellante presentaran sus conclusiones finales.

En la audiencia, fiscales de la Unidad de Protección Animal y Jhonny Arroyo de la Fiscalía del Distrito Nacional, solicitaron al tribunal enviar a juicio de fondo a la imputada para que allí responda por los hechos que se le imputan, sin embargo, su defensa solicita que se dicte auto no ha lugar en su favor.

El caso fue denunciado por el joven William Betances, con el respaldo de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino Rodríguez, representados por su presidenta Lourdes Rodríguez y el activista Massimo Samperi, quienes asumieron la defensa del animal y han dado seguimiento legal al proceso.

Lourdes Rodríguez, presidenta de la Fundación Protección Animal Nacional dijo esperar que el tribunal dicte apertura a juicio en contra la imputada, quien dijo que días después del maltrato, está la emprendió a botellazos contra el canino, dejándolo con heridas abiertas y una pata fracturada.

Mientras que William Betances, animalista, quien ha asistido al animal desde el incidente ocurrido en la calle Américo Lugo, narró los escalofriantes detalles del suceso y reclama justicia y mayor rigor en la aplicación de las leyes contra el maltrato animal.

Según Betances, la agresora, quien reside en un tercer piso, esperó a que la perra buscara refugio para sus cachorros bajo una escalera durante un aguacero.

"Esa persona puso a calentar una olla de agua por 15 minutos con la intención clara de agredir. La quemó en un 80% de su cuerpo; la perra perdió toda la piel", relató Betances.

Dijo que debido a la gravedad de las quemaduras, los cachorros tuvieron que ser retirados de su madre para garantizar su sobrevivencia, mientras que la perra permanece con un trauma severo que le impide interactuar con humanos.

A pesar de la brutalidad del ataque, los rescatistas que asumieron los gastos médicos y la recuperación del animal denunciaron que fueron expulsados de la sala de audiencias por la jueza actuante, al considerar que al ser un "animal de la calle", los rescatistas no ostentan la calidad de dueños ni representan a una institución formalmente constituida.