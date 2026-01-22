20 años de prisión paraa hombre que abusó sexualmente de niña de siete años

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso 20 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una niña de 7 años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en Santo Domingo Este.

Carlos Andrés Reinoso, alias "La Tarántula", fue procesado por el Ministerio Público tras la denuncia realizada por el padrastro de la víctima, quien observó que tras llegar a su vivienda en compañía de un hermano de 12 años y un primo, la niña entraba y salía del baño en repetidas ocasiones, por lo cual notificó a la madre, quien para confirmar su estado de salud entró a la habitación de la menor y encontró su ropa interior ensangrentada. Ante la situación, la niña fue llevada a un centro médico.

El Ministerio Público realizó a la víctima evaluaciones psicológicas y recabó pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales que probaron la veracidad de los hechos.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Ana Basora y Francisco Vicio, mostraron al Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, integrado por Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz e Isaías R. Martínez, suficientes elementos de pruebas que demuestran la responsabilidad penal del procesado.

Reinoso fue condenado por violación al Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, así como también, a la Ley 136-03 sobre del Código de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.