Imponen tres meses de coerción a policía acusado de matar joven durante fiesta navideña

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso tres meses de medida de coerción contra un agente de la Policía Nacional, acusado de quitarle la vida a un joven de 23 años durante un incidente ocurrido en medio de una fiesta por las festividades de Navidad.

El imputado fue identificado como Gercin Vicente Encarnación, señalado de manera directa como el responsable de la muerte de Miguel Ángel Miranda Flete, un joven trabajador y padre de dos niños, quien falleció tras recibir un disparo durante un operativo policial realizado el 25 de diciembre en una comunidad donde varias personas compartían de forma pacífica.

Familiares de la víctima expresaron su indignación y dolor por el hecho, asegurando que Miguel Ángel fue ultimado sin justificación alguna.

“A él lo mataron como a un perro. Era un joven trabajador, con dos niños. Después del hecho han tenido al policía escondido para que no le pase nada”, expresó entre lágrimas un pariente cercano del fallecido, quien exigió que el caso no quede impune.

Neury Pérez, abogado de la familia afectada, informó que la jueza acogió la solicitud del Ministerio Público, al considerar que existen elementos suficientes que vinculan de manera directa al agente policial con la muerte del joven.

Según explicaron los juristas, tras analizar los videos audiovisuales, el tribunal determinó que los agentes policiales llegaron a la comunidad el día de Navidad, cuando los residentes se encontraban compartiendo, y que fue la actuación policial la que alteró el orden público.

“En los videos se evidencia que la Policía intentó exigir dinero a algunos jóvenes. Estos se negaron, y se produjo un uso excesivo de la fuerza. Incluso, los agentes entraron a viviendas y apresaron personas sin ningún motivo, violando los preceptos constitucionales”, explicaron los abogados.

Indicaron que Miguel Ángel Miranda Flete se encontraba alejado del lugar donde se originó la discusión, y que la trifulca se produjo luego de la intervención irregular de los agentes.

La jueza, según la defensa técnica de la familia, fue enfática al señalar que los policías faltaron a la ética, a la Constitución y a la Ley 590-16, que rige a la Policía Nacional, recordando que los servidores públicos deben actuar siempre apegados a la legalidad.

Debido a su condición de miembro activo de la Policía Nacional, al imputado se le impuso una medida de coerción de tres meses, la cual será revisada el próximo 20 de abril, y deberá ser cumplida en el área de Operaciones Especiales en Santo Domingo.

El caso continúa bajo investigación mientras los familiares de la víctima reiteran su llamado a que se aplique todo el peso de la ley y se haga justicia por la muerte de Miguel Ángel Miranda Flete.