Justicia

Envían a prisión a entrenador de béisbol acusado de abuso sexual a menores

Varios comunitarios en las afueras del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís se revelaron en contra de la decisión, los protestantes amenazaron con manifestaciones en las próximas horas.

Dirigente deportivo, Amparo Betances, alias Amparito.Fuente externa

Redacción Listín DiarioSan Francisco de Macorís, RD.

Fue dictado un mes de prisión preventiva, como medida de coerción,  contra el dirigente deportivo  Amparo Betances, conocido como “Amparito”, acusado de delitos de abusos contra alguno de sus estudiantes.

La decisión, adoptada por la Oficina Judicial de Duarte, se produce en medio de un proceso que cobro fuerzas tras haber aparecido múltiples testimonios que señalan al imputado por presuntos actos de abuso y agresión sexual contra menores pertenecientes a su liga. Según fuentes cercanas al caso, la medida cautelar busca garantizar la presencia del imputado en el desarrollo de las investigaciones y evitar posibles obstrucciones al proceso.

Betances deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Durante este periodo, el Ministerio Público espera profundizar en las evidencias y determinar si existen más víctimas dispuestas a formalizar sus denuncias para fortalecer el expediente acusatorio.

Varios comunitarios en las afueras del Palacio de Justicia se revelaron en contra de la decisión, amenazaron con manifestaciones en las próximas horas.

Redacción Listín Diario

