Condena de 20 años para hombre que asesinó a mujer en Hondo Valle

Un tribunal de Elías Piña dictó 20 años de prisión a un hombre que asesinó a una mujer en febrero de 2022, en el distrito municipal Rancho de la Guardia, municipio Hondo Valle.

Bolívar Vicente Vicente asesinó a Dominga Encarnación de varias estocadas provocando con las heridas una hemorragia interna y externa que terminó causándole la muerte, como lo establece la autopsia judicial No. A-034-2022.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Mercedes Lebrón Ramírez, Luisa de la Rosa y Sócrates David Ogando presentó un conjunto de pruebas, entre ellas evidencias materiales, documentación legal, pruebas periciales y testimonios, que permitieron demostrar de manera contundente la responsabilidad penal del procesado.

El Tribunal Colegiado de Elías Piña, integrado por los jueces Edward Gerónimo Sánchez, Blaury Luciano y Sauly González, tras conocer los elementos de pruebas del órgano persecutor, declaró al procesado culpable de homicidio voluntario, en violación a los artículos 295, 309 y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR Elías Piña.