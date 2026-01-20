Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Justicia

Condena de 20 años para hombre que asesinó a mujer en Hondo Valle

El tribunal determinó se cumpla la condena en la cárcel del 15 de Azua.

santo domingo, rd 

Un tribunal de Elías Piña dictó 20 años de prisión a un hombre que asesinó a una mujer en febrero de 2022, en el distrito municipal Rancho de la Guardia, municipio Hondo Valle.

Bolívar Vicente Vicente asesinó a Dominga Encarnación de varias estocadas provocando con las heridas una hemorragia interna y externa que terminó causándole la muerte, como lo establece la autopsia judicial No. A-034-2022.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Mercedes Lebrón Ramírez, Luisa de la Rosa y Sócrates David Ogando presentó un conjunto de pruebas, entre ellas evidencias materiales, documentación legal, pruebas periciales y testimonios, que permitieron demostrar de manera contundente la responsabilidad penal del procesado.

El Tribunal Colegiado de Elías Piña, integrado por los jueces Edward Gerónimo Sánchez, Blaury Luciano y Sauly González, tras conocer los elementos de pruebas del órgano persecutor, declaró al procesado culpable de homicidio voluntario, en violación a los artículos 295, 309 y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR Elías Piña.

