Tribunal homologa criterio de oportunidad en favor de otro imputado en caso Calamar

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó un criterio de oportunidad a favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, implicado en el caso Calamar.

La magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz, tomó la decisión tras acoger una solicitud presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a favor de Chalas Guerrero.

La jueza libró acta del criterio de oportunidad presentado en el tribunal in voce por el Ministerio Público, en representación de los fiscales del Pepca, Miguel Collado, Arolin Lemos, Melvin Romero y Elvira Rodríguez en fecha 30 de octubre del año 2025.

Asimismo, el tribunal declaró la extinción de la acción penal en favor de Chalas Guerrero y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaba en contra de Chalas Guerrero, consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica los 30 días de cada mes.

Durante la audiencia, el tribunal también tomó nota del desistimiento de las querellas interpuestas por diversos particulares y por la Fundación Alfredo Nobel Inc. en contra de Chalas Guerrero.

Como parte del acuerdo, Chalas Guerrero, admitió los hechos y entregó voluntariamente al Estado dominicano la suma de 20 millones de pesos, 17 en efectivo y dos vehículos de lujo valorados en aproximadamente en tres millones de pesos.

El Ministerio Público, planteó al tribunal que Chalas Guerrero mantuvo una actitud de colaboración desde la imposición de las medidas de coerción

Según el órgano acusador, la información proporcionada por el imputado ha sido útil para esclarecer la participación de otros involucrados en la estructura criminal investigada.

Incidente de salud y separación del proceso

Un momento crítico en el proceso ocurrió el 31 de octubre de 2025, cuando la defensa de Chalas Guerrero, representados por Luis Manuel De Jesús Batlle, Jonathan Ravelo y María Cristina Gullón, informó que el imputado fue ingresado de urgencia en la clínica Corazones Unidos debido a un síndrome cardíaco crónico.

Ante esta situación, y para no detener el curso de la audiencia preliminar respecto a los demás coimputados, la magistrada ordenó el desglose y la separación del proceso de Chalas Guerrero.

En el caso Calamar además, se ha aplicado los criterios de oportunidad a favor de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), quien devolvió RD$715 millones y JoseˊArturoUren entregó RD$500 millones, entre otros.

Los principales acusados en este expediente son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

El Ministerio Público ha utilizado de forma estratégica los criterios de oportunidad también en los casos de Odebrecht, Antipulpo y Coral.

Gracias a esta herramienta, los implicados han colaborado con las investigaciones, aportando información clave para avanzar en los casos contra exfuncionarios acusados de corrupción y lavado de activos.