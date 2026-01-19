Inespre instalará bodegas móviles en cárceles durante días de visita

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) instalará bodegas móviles en las inmediaciones de los centros penitenciarios del país durante los días de visita a los internos, como parte de una iniciativa interinstitucional para facilitar el acceso a alimentos de calidad a precios asequibles.

La información fue ofrecida tras una mesa de trabajo encabezada por los directores del Inespre, David Herrera Díaz; de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana; y de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Edgar Augusto Féliz Méndez.

En el encuentro también se planteó que los productores nacionales que trabajan con el Inespre suplan con sus cosechas a los Comedores Económicos, encargados de suplir alimentos cocidos a los reclusos.

Durante el encuentro, Herrera Díaz explicó que esta iniciativa busca aliviar la carga económica de los familiares de los privados de libertad, quienes durante los días de visita podrán adquirir productos alimenticios a bajo costo para suplir a sus parientes.

Asimismo, el funcionario anunció la complementación de un programa nacional mediante el cual camiones cargados de alimentos llegarán a todos los recintos penitenciarios del país.

"Este anuncio lo hacemos en momentos en que concluimos este domingo una Gran Feria Agropecuaria en San José de Ocoa y el pasado jueves y viernes llevamos la Ruta Alimentaria a la provincia Peravia", señaló el director de Inespre.

El funcionario informó, además, que está semana que inicia realizarán 60 Mercados de Productores en igual número de comunidades.

Mientras Santana valoró el papel que desempeña el Inespre en el suministro de alimentos a la población y destacó el impacto positivo que tendrá este acuerdo en los bolsillos de los familiares de las personas que cumplen o esperan una condena.

“La instalación de bodegas móviles en las inmediaciones de las cárceles tiene una importancia significativa para los parientes de los internos, quienes, aunque reciben asistencia alimentaria del Estado, siempre esperan llevar otros artículos durante los días de visita”, expresó.

La posibilidad de productores que trabajan con el Inespre suplan alimentos a los Comedores Económicos fue respaldada por Féliz Méndez.

El funcionario señaló que esta medida garantizaría un mercado seguro para los productores nacionales y permitiría que los comedores se abastezcan de alimentos frescos provenientes directamente del campo.

Los detalles de esta iniciativa fueron ofrecidos previo a la participación de los funcionarios en la Segunda Reunión de Directores de Centros y personal de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales.