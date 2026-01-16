Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Justicia

fiscal distrito nacional 

Rosabal Ramos pide denunciar la violencia en el hogar

Ramos consideró que estas conductas afectan directamente el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes.

Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional.

Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional.LISTIN DIARIO

Avatar del Ramón Cruz Benzán
Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, alertó sobre la normalización de prácticas violentas dentro del hogar, como gritos, insultos y castigos físicos, los cuales constituyen formas de agresión que dejan secuelas profundas en la niñez.

Ramos consideró que estas conductas afectan directamente el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes.

“Un hogar donde hay agresiones no puede ser un espacio de bienestar. La violencia no solo se ejerce contra la mujer; también impacta a los niños que observan y aprenden esas conductas”, expresó la fiscal.

Durante una charla a estudiantes de la escuela Palacio Escolar España, Ramos exhortó a los jóvenes a enfrentar y denunciar cualquier manifestación de violencia familiar.

Enfatizó que la crianza no debe basarse en el miedo, sino en el respeto, el diálogo y la formación consciente.

Asimismo, instó a la comunidad a no guardar silencio y utilizar los mecanismos institucionales de apoyo, como la Fiscalía, la Policía Nacional y la Línea Vida, disponible las 24 horas.

Reiteró que la violencia intrafamiliar es un problema social que requiere la participación de las familias, las escuelas y el Estado para su erradicación.

Tags relacionados