Rosabal Ramos pide denunciar la violencia en el hogar

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, alertó sobre la normalización de prácticas violentas dentro del hogar, como gritos, insultos y castigos físicos, los cuales constituyen formas de agresión que dejan secuelas profundas en la niñez.

Ramos consideró que estas conductas afectan directamente el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes.

“Un hogar donde hay agresiones no puede ser un espacio de bienestar. La violencia no solo se ejerce contra la mujer; también impacta a los niños que observan y aprenden esas conductas”, expresó la fiscal.

Durante una charla a estudiantes de la escuela Palacio Escolar España, Ramos exhortó a los jóvenes a enfrentar y denunciar cualquier manifestación de violencia familiar.

Enfatizó que la crianza no debe basarse en el miedo, sino en el respeto, el diálogo y la formación consciente.

Asimismo, instó a la comunidad a no guardar silencio y utilizar los mecanismos institucionales de apoyo, como la Fiscalía, la Policía Nacional y la Línea Vida, disponible las 24 horas.

Reiteró que la violencia intrafamiliar es un problema social que requiere la participación de las familias, las escuelas y el Estado para su erradicación.