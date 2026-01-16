FBI sobre Ethian Vásquez: Aprovechar acceso político no eximirá a los criminales de rendir cuentas

“Esta extradición envía un mensaje claro: aprovechar el acceso político, la tecnología financiera o las fronteras internacionales no eximirá a los criminales de rendir cuentas”, declaró Claudia Dubravetz, agente especial interina a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Puerto Rico, en relación al caso de Estefanni José Vásquez Amarante, acusado de narcotrafico.

Vásquez Amarante fue extraditado el miércoles 14 de enero a San Juan, Puerto Rico, para hacerle frente a la acusación en su contra.

Ethian Vásquez es extraditado a EEUU por acusación de narcotráfico, tras 49 días de espera en RD Lea también

Era la pareja de la diputada Jacqueline Fernández, de La Romana, y del gobernante Partido Revolucionario Moderno.

La acusación señala que la red de narcotráfico y de lavado de dinero de Vásquez Amarante operó entre la provincia La Romana, en República Dominicana y San Juan, en Puerto Rico. Utilizaban criptomonedas en sus operaciones de pago de narcóticos y blanqueamiento de capitales.

El Departamento de Justicia informó que el 7 de septiembre de 2023 un gran jurado federal emitió una acusación formal sustitutiva contra Esteffani José Vásquez Amarante por conspiración internacional para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero derivado de una actividad ilícita específica: el narcotráfico.

“El FBI, junto con nuestros socios federales e internacionales, perseguirá enérgicamente a los narcotraficantes transnacionales y a quienes blanquean dinero que socavan el estado de derecho y amenazan a las comunidades en Estados Unidos y en el extranjero”, señala el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

extradición

El pasado 26 de noviembre, el presidente Luis Abinader firmó el decreto para autorizar la extradición de Vásquez Amarante.

Previo a eso, el 18 de noviembre, el hombre había aceptado irse de forma voluntaria ante jueces de la Suprema Corte de Justicia para hacerle frente a las acusaciones en su contra.

Un poco más atrás, el día 7 de noviembre, la legisladora Fernández dijo que se encontraba separada del señor Vásquez.

A través de un comunicado colgado en sus redes sociales, la representante de La Romana en la cámara baja señaló que no guardaba ningún “vinculo de convivencia” con Vásquez.