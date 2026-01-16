Defensa de Gonzalo Castillo solicita a tribunal anular acusación por depósito tardío

La defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, solicitó al tribunal que conoce el juicio preliminar del caso Calamar, declarar la inadmisibilidad de la acusación debido a que, según sus declaraciones, el expediente fue depositado fuera del plazo legal establecido.

La abogada Laura Acosta, su representante legal, sostuvo que el ministerio público no cumplió con su labor de objetividad, alegando que el proceso fue diseñado con fines políticos para inhabilitar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de cara al futuro.

Acosta argumentó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que la intención del órgano persecutor era "sentar en el banquillo" a figuras clave como Donald Guerrero y José Ramón Peralta, exministros de Hacienda y administrativo de la Presidencia, así como al propio Gonzalo Castillo.

Acosta afirmó que el expediente del Caso Calamar no responde a una verdadera lucha contra la corrupción ni a una gestión independiente del ministerio público, sino a un "fraude procesal" con fines políticos.

Sostuvo que el órgano acusador ha abandonado su obligación de objetividad para investigar personas en lugar de hechos, asegurando que la presencia de Castillo en el banquillo de los acusados tiene una motivación electoral directa: su desempeño en los comicios de 2020.

Acosta, líder del equipo legal, compuesto también por los abogados Nassef Perdomo y Luis Rivas, sostuvo que el plazo de 15 días otorgado por el tribunal de control de las investigaciones, vencía el martes 30 de abril de 2024, considerando que el lunes 29 fue feriado.

Dijo que el auto de apoderamiento indica que el ministerio público depositó la acusación el jueves 25 de abril, a las 4:25 de la tarde, al tiempo que cuestionó la veracidad de esta fecha, señalando "inconsistencias físicas y digitales".

Sostiene que el auto de apoderamiento no tiene fecha de emisión clara y que el tribunal no recibió físicamente el expediente hasta el 6 de mayo.

Relató que el 6 de mayo, tras acudir al tribunal, solo encontraron 400 páginas de un expediente que supuestamente constaba de más de 12,000, y que los camiones con las pruebas llegaron horas después, mientras los abogados ya estaban en el lugar.

La jurista acusó al ministerio público de utilizar un camino distinto al que dictan las pruebas, afirmando que existen "imputados favoritos" que han sido beneficiados por el órgano acusador a cambio de señalar a personas que no han cometido los hechos imputados.

"El ministerio público ha incurrido en el falseamiento de hechos... decidieron irse por otro camino para imputar a personas que no han cometido actos lesivos", afirmó Acosta.

La defensa considera que debido a la ausencia de probabilidad de condena y a las irregularidades en el manejo del tiempo procesal, el tribunal debería fallar el incidente y ordenar el retiro de la acusación.

Para la defensa, el peso político de Castillo es el motor de la acusación. Acosta recordó que, tras las elecciones del 5 de julio de 2020, el dirigente político quedó en un sólido segundo lugar con el 37.46% de los votos, frente al 52.52% obtenido por el actual presidente Luis Abinader.

"Esa es la razón por la que estamos aquí hoy. Es ese 38%. No es otra. Aquí no hay hechos que puedan vincular a Castillo; él está aquí porque logró casi el 38% en esa elección", expresó ante el juez.

Una cronología de la candidatura

Durante su exposición, la abogada detalló la línea de tiempo de Castillo como figura pública para demostrar que las actuaciones del ministerio público buscan invalidar al principal opositor de aquel momento.

Indicó que el 31 de julio de 2019, Castillo anuncia su intención de aspirar a la candidatura presidencial y que el 5 de agosto de 2019, renuncia formalmente a su cargo como Ministro de Obras Públicas, dejando de ser funcionario mucho antes de los eventos que el ministerio público intenta atribuirle con dolo.

Precisó que el 6 de octubre de 2019, gana las primarias internas del PLD frente al expresidente Leonel Fernández y que el 11 de octubre de 2019, el Tribunal Superior Electoral confirma su victoria tras intentos de impugnación. Recordó que el 17 de marzo de 2020 inició formalmente la campaña presidencial bajo la proclama de la Junta Central Electoral.

Crítica a la "Independencia" del ministerio público

Acosta fue enfática en cuestionar la narrativa de independencia que ha enarbolado el ministerio público en los últimos años.

Según su planteamiento, en la etapa preparatoria se han ignorado argumentos de la defensa que justificaban la exclusión de Castillo del proceso.

"Les vamos a demostrar que no existe tal independencia. El ministerio público se puso como meta que el candidato que llegó en segundo lugar estuviera sentado aquí para que el Partido de la Liberación Dominicana no tuviera oportunidad en el futuro", afirmó Acosta, sugiriendo que el proceso es una herramienta para alterar el tablero político nacional.

Sostuvo que presentarán las pruebas necesarias para desmontar lo que califican como una investigación selectiva, basada en la jerarquía política del imputado y no en evidencias de malversación de fondos públicos.

La defensa denunció que el ministerio público protege a los verdaderos responsables de las irregularidades para perseguir penalmente al exfuncionario.

Los abogados plantearon a la jueza Altagracia Ramírez que el expediente fue "construido" sobre la base de acuerdos con individuos que, no sólo admitieron su culpabilidad, sino que fueron los organizadores de la supuesta trama ilícita.

Sostuvo que figuras clave dentro del entramado fueron excluidas de la acusación formal mediante criterios de oportunidad, a pesar de haber reconocido su participación directa en los hechos.

Mencionó a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, a quienes señalan como los organizadores de las operaciones, así como Carlos Báez Batista, exgerente bancario vinculado a los retiros de grandes sumas de dinero en efectivo, quien ahora figura como testigo de la fiscalía.

Consideró que el ministerio público coordinó con los verdaderos responsables y que los que admitieron organizar las operaciones no están en el banquillo de los acusados, mientras se persigue a quien no participó de los hechos.

Para los defensores de Castillo, el hecho de que quienes debieron ser los acusados principales actúan hoy como "testigos protegidos", vicia el proceso desde su origen.

Bajo este argumento, la defensa refuerza su solicitud de nulidad de la acusación, alegando que existe una protección deliberada hacia quienes ejecutaron las acciones ilícitas.

Según el equipo legal, esta estructura de acuerdos evidencia que el objetivo del órgano persecutor no es la justicia integral, sino la obtención de testimonios interesados para sostener un caso contra el exministro, dejando fuera a quienes manejaron y operaron la logística del entramado.