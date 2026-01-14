Tribunal emplaza a Fiscalía presentar acusación contra "Alex Paquete" en plazo de 10 días

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emplazó al ministerio acusación en un plazo de 10 días en contra José Alexander de los Santos Lemos, alias "Alex Paquete", acusado de matar a tiros a un hombre y herir a otro en un restaurante del sector Naco.

El magistrado Amauri Martínez, tomó la decisión, al rechazar una solicitud de prórroga de 2 meses presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional para continuar con las investigaciones y presentar acto conclusivo.

El juez aplicó el procedimiento de intimación al superior inmediato del Ministerio Público, la Procuradora General de la República, para que se cumpla con la presentación de la acusación en el tiempo estipulado, bajo advertencia de las consecuencias legales que esto conlleva para el proceso.

La Fiscalía fundamentó su pedido en que el informe de la autopsia de Alexandry Junior Pilier (alias "Alex Weed"), de 30 años, no estuvo disponible a tiempo.

Sin embargo, el abogado del imputado, el doctor Okensy Contreras, consideró en el tribunal que el Ministerio Público ya fue beneficiado con una prórroga previa de dos meses que venció sin que se presentara la acusación.

"La normativa procesal penal no establece, bajo ningún criterio, la posibilidad de una segunda extensión del plazo", adujo el jurista.

Contreras explicó que, tras el vencimiento del plazo legal y su prórroga, lo que procedía en derecho era la intimación al superior inmediato del Ministerio Público para que presentara el acto conclusivo.

"Este mecanismo busca que el órgano acusador formalice la acusación en el breve plazo que otorga la ley, evitando que el proceso caiga en un limbo jurídico innecesario", resaltó.

Asimismo, dijo que cualquier diligencia pendiente pudo ser canalizada a través de otros mecanismos probatorios, pues la etapa preparatoria ya agotó su ciclo legal.

Antecedentes del caso

El pasado 5 de agosto, el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva a Santos Lemos, medida que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

El tribunal basó su decisión en la gravedad del hecho y en la facilidad con la que el imputado utilizó un arma de fuego ilegal para ultimar a Alexandry Junior Pilier (alias "Alex Weed"), de 30 años, y herir a Willal Stiven Castro Collado, de 23 años.

Detalles del suceso

Según la solicitud de medida de coerción, el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana del 31 de julio en el establecimiento MG Kitchen, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart.

La investigación indica que el acusado se encontraba compartiendo con amigos cuando la víctima llegó acompañada de su pareja. En medio de una disputa, Santos Lemos sacó una pistola que portaba en la parte delantera de su cinturón y realizó múltiples disparos.

Tras el ataque, el imputado escondió el arma en la cocina del local, acción que quedó registrada en las cámaras de seguridad. Posteriormente, abordó una yipeta en el parqueo y esperó la llegada de las autoridades, ante quienes confesó el hecho.

En la escena, la policía ocupó una pistola marca Glock, modelo 26, calibre 9mm, con su cargador y siete cápsulas, sin documentación legal, razón por la cual Santos Lemos fue arrestado en flagrante delito.