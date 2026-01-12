El tiempo avanza y las esperanzas disminuyen en la búsqueda de Brianna Genao

A doce días de la desaparición de Brianna Genao, aún se desconoce el paradero de la menor y no existe rastro alguno que permita determinar si se encuentra con vida o fallecida.

En investigaciones de este tipo, las primeras horas y días resultan cruciales para la obtención de evidencias, localización de testigos y reconstrucción de los hechos, elementos que con el paso del tiempo se debilitan o desaparecen.

Menos recursos de búsqueda

Una fuente vinculada a la investigación informó a Listín Diario que han disminuído los recursos de búsqueda para localizar el cuerpo de la menor y que se siente menos intensidad en el personal que entra y sale de la zona.

El comunitario Estanislao Villa, residente en Barrero, Imbert y presente en el lugar de los hechos, aseguró que no se observa presencia de las unidades caninas, las cuales habían sido integradas a la búsqueda durante jornadas anteriores.

“Yo no he visto perros ahí no”, comenta Villa, quien además expresa la fuerte restricción que existe en la vivienda donde presuntamente se encuentran bajo custodia policial los dos familiares y principales sospechosos del hecho.

“Ellos dizque están ahí, pero es como le digo ahí no está entrando ni saliendo nadie, no lo están permitiendo” agrega. No obstante, Villa indicó que diversos organismos de seguridad continúan apostados en la zona, manteniendo las labores de búsqueda, aunque con una menor visibilidad de recursos especializados.

El Ministerio Público se presentó el sábado a la vivienda donde residía la niña buscando artículos que ayuden con la búsqueda.

“Ellos vinieron ayer fue, a buscar prenditas y cosas de la niña, estaban la magistrada que lleva el caso y una magistrada de la capital” expresó Braulio González, abuelo materno de la menor.

Trasfondo

La niña Brianna Genao Rosario, de apenas tres años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 31 de diciembre de 2025.

El hecho ocurrió en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata, específicamente en un entorno familiar.

Por el caso guardaban prisión los hermanos Rafael Rosario Núñez (conocido como "Papito") y Reyes Rosario Núñez, familiares cercanos de la menor, luego que estos confesaran su participación en el hecho.

Operativos de búsqueda

Desde el reporte de su desaparición, organismos de socorro como la Defensa Civil, el cuerpo de bomberos, Fuerza Aérea y unidades especializadas de la Policía Nacional (DICRIM) han peinado zonas boscosas, cañadas y vertederos en los municipios de Imbert y zonas aledañas de Puerto Plata.

Se han utilizado drones con cámaras térmicas y unidades caninas, hasta ahora sin éxito en el hallazgo del cuerpo.

Arribo de la madre al país

El sábado 3 de enero llegó a la República Dominicana Jessica González, madre de Brianna, de 20 años, quien reside en el extranjero. Visiblemente afectada, expresó su esperanza de un pronto reencuentro: “Con mucha fe sé que la vamos a encontrar pronto, sana y salva, con la bendición de Dios”, manifestó.

Sin medida de coerción

El Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción. Se espera que el órgano acusador lo haga en las próximas horas, una vez concluya la validación de las evidencias recopiladas.

Las autoridades insisten en que la demora se debe a la necesidad de presentar un expediente sólido y bien fundamentado.