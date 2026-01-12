20 años de prisión a hombre que violaba menor de 16 años encontrada ahogada en Boca Chica

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impusieron una condena de 20 años de prisión a un hombre que violaba a una adolescente de 16 años que fue encontraron ahogada en los alrededores de Boca Chica, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector Las Toronjas.

La condena le fue impuesta a Franklin Santana, quien deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Odalis Beltrán relata que la investigación del Ministerio Público inició el 19 de diciembre de 2024, luego de que la hermana mayor de la víctima, quien también había sufrido acoso virtual por parte de Santana, denunció lo sucedido.

La denunciante reveló, que ese día, su madre le envió un audio informando que la víctima había salido de la casa a las 4:00 de la tarde para volver a las 8:00 de la noche, pero no volvió y llevaba varios días desaparecida hasta ser encontrada días después ahogada en Boca Chica.

Al indagar en las pertenencias de la occisa, fue encontrada una mascota tipo récord, en la que la víctima acusaba al procesado de haberla tocado, dejando también una memoria tipo USB, en la cual guardó imágenes de los hechos, manifestando que el hoy condenado la amenazaba para que no hablara.

En el juicio, el Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Evelyn Peña y Alexis Casado, mostraron al tribunal suficientes pruebas que demuestran la responsabilidad penal del hoy condenado en violación al Código Penal Dominicano y a la Ley 136-03 que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.