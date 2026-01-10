Ocupan cocaína, armas y municiones durante operativo ejecutado por la PN y DNCD en SDE

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), durante un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y bajo la supervisión del Ministerio Público, ocupó 105 paquetes de un polvo blanco, posiblemente cocaína, además de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

El operativo fue ejecutado en distintos puntos del municipio Santo Domingo Este.

El resultado de la misión se produjo tras labores de inteligencia dirigidas contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, armas de fuego y otros delitos conectados.

Como parte de estas acciones, fue detenido en la avenida Venezuela, Jhonny Ramón Cuevas Peña, de 30 años, quien se desplazaba a bordo de un vehículo marca Daihatsu, modelo Mira, placa PP626449.

Durante la requisa del vehículo, realizada en presencia de un representante del Ministerio Público, se afirma que las autoridades ocuparon un bulto que contenía una pistola marca Glock, modelo 19, con su cargador y municiones calibre 9mm; cargadores adicionales de alta capacidad; un total de 64 cápsulas calibre 9mm; la suma de RD$295,000.00 en efectivo, y cinco paquetes con logotipo BMW, de presumiblemente cocaína.

Luego de esto, se realizaron dos allanamientos debidamente autorizados por órdenes judiciales en el sector Ensanche Ozama, donde se ocuparon, entre otras evidencias, dólares presumiblemente falsos, equipos electrónicos, dispositivos de vigilancia, cargadores para pistolas, miras láser, balanzas digitales y equipos utilizados para el conteo de dinero.

Además, en uno de los registros, fue localizado un vehículo en cuyo interior se ocuparon 100 paquetes adicionales de la referida sustancia narcótica, distribuidos en cajas plásticas, lo que refuerza las investigaciones que se mantienen en curso y que van en contra de la referida estructura criminal.

El detenido, junto a todas las evidencias ocupadas, está bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades mantienen activas las labores de localización de otros implicados identificados como “El Gordo” y “Cristian y/o Colombo”, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.