Informe sobre la niña Brianna Genao estaría listo este sábado, aseguró senadora Ginette Bournigal

La senadora por la provincia de Puerto Plata, Ginette Bournigal, afirmó a personas de la prensa que durante las "próximas horas" se estará compartiendo el informe oficial sobre la desaparición de la niña Brianna Genao.

Bournigal añadió que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, es quien está al mando del proceso de investigación del caso, el cual ha conllevado horas de trabajo por parte de expertos en la materia y que ha conmocionado al municipio de Imbert y al país.

Según la legisladora, muchos niños y niñas de la comunidad Barrero, ubicada en el municipio, se han visto afectados por la cantidad de desinformación que ha causado el desaparecimiento de la infante, siendo este el causante de que se nieguen a presentarse ante las instituciones educativas y cumplir sus labores estudiantes debido al miedo infundido de que les suceda lo mismo.

“Lo que se ha hecho es un drama nacional que tiene mérito para eso, pero hay que dejar que las cosas fluyan y entender el mensaje que se lleva. Un mensaje muy negativo. De no confiar en la familia propia. Eso es horrible’, sostuvo la senadora de la provincia.

Varios miembros de la familia materna, en particular el abuelo de la pequeña, Braulio González, aseguraron que los dos principales sospechosos en el caso, ambos familiares de la niña, fueron puestos en libertad y vigilancia tras su detención el pasado 31 de diciembre.

González expresó su descontento y cuestionó la actuación de las autoridades ya que, según la información que él maneja, los acusados habrían declarado su culpabilidad, además de que existirían evidencias recopiladas durante el proceso investigativo.

Han transcurrido once días desde que fue reportada como desaparecida la menor de edad, de apenas tres años de edad.