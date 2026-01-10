A más de 10 días, la búsqueda de Brianna no se detiene

A 11 días de la desaparición de la niña Brianna Genao, las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda en distintos puntos de la provincia Puerto Plata, sin que hasta el momento se haya informado sobre su posible localización.

Durante la jornada de este sábado, equipos del Ministerio público, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, continuaron realizando trabajos en el marco del operativo desplegado desde que se reportó la desaparición de la menor, como parte de los esfuerzos para dar con su paradero.

Aunque la cantidad de personal visible en algunas zonas ha sido menor en comparación con días anteriores, las labores de búsqueda no han sido suspendidas y se mantienen en desarrollo, según se pudo constatar en el lugar.

En medio del operativo, medios de comunicación captaron a la madre de los principales sospechosos mientras era custodiada por agentes militares cuando se dirigía a un colmado del área, una escena que ocurrió en el contexto de la presencia de las autoridades en la comunidad.

Familiares y personas cercanas a la menor continúan expresando su esperanza y pidiendo que no se detengan los esfuerzos. En mensajes difundidos en redes sociales, su madre, Yésica González, reiteró el llamado a mantener la búsqueda activa, acompañados de expresiones de fe y fortaleza en este proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial concluyente, mientras se mantienen las labores de búsqueda de la niña Brianna Genao en Puerto Plata.