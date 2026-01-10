Abuelo de Brianna denuncia liberación de los acusados y exige mayor firmeza a las autoridades

Braulio González, abuelo materno de la niña desaparecida Brianna Genao, expresó su descontento tras afirmar que los dos familiares de la niña, principales sospechosos en el caso, fueron liberados la noche del pasado jueves 8 de enero, en medio de una investigación que, según afirma, no ha ofrecido respuestas claras a la familia.

González aseguró que al acudir a la central de la Policía en Puerto Plata la mañana del pasado viernes, fue informado de que los señalados ya no se encontraban detenidos.

“Desde anoche (jueves) están liberados. Ellos durmieron mejor que yo”, expresó.

Esta información fue confirmada a LISTÍN DIARIO por otro miembro de la familia materna, que asegura que ambos están libres y bajo vigilancia, así como una fuente ligada al caso.

Asimismo, cuestionó la actuación de las autoridades ya que, según la información que él maneja, los acusados habrían declarado su culpabilidad, además de que existirían evidencias recopiladas durante el proceso investigativo.

“Si tú dices ‘yo soy culpable’, ¿qué más prueba que esa?”, manifestó.

El abuelo de la menor también denunció que no se les ha ofrecido ninguna información nueva sobre el caso y que las autoridades se limitan a indicar que todo se encuentra bajo reserva.

En medio del dolor, González aseguró que la familia necesita, al menos, una señal que les permita mantener la esperanza de que la niña aparezca con vida.

“No estamos pidiendo nada fuera de lo justo. Denme, aunque sea una gotita de fe”, expresó, al tiempo que reiteró que aún confía en que su nieta regrese sana y salva.

No obstante, también pidió que, de no ser así, se les permita al menos cerrar el ciclo del dolor con la verdad.

“Si no está viva, ni que sea que aparezca el cuerpecito, yo quiero enterrarla”, dijo.