Caso Calamar: Jueza separa del proceso a imputado Rafael Calderón por problemas de salud

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso este viernes la separación del proceso del exsenador Rafael Pérez Calderón en el marco del caso Calamar, debido a que su estado de salud actual es "inestable e incierto".

Ordenan a Clínica Abreu entregar historial médico de Rafael Calderón; recesa audiencia para el jueves Lea también

Tras un receso otorgado para que la defensa técnica depositara las acreditaciones médicas correspondientes, el tribunal determinó que no existen condiciones para que el ciudadano continúe presente en el desarrollo de la audiencia preliminar.

La jueza sostuvo que a diferencia de certificados anteriores que estipulaban un reposo de 30 días, el nuevo informe médico de la Clínica Abreu, con fecha del 9 de enero de 2026, no especifica un periodo concreto para la estabilización del paciente.

La jueza Ramírez enfatizó que el tribunal vela por el resguardo de los derechos fundamentales y la igualdad de las partes.

Al ser la salud de Rafael Calderón "incierta", mantenerlo vinculado al calendario actual vulneraría el proceso.

Para evitar mayores dilaciones y respetar el derecho de los demás imputados a un juicio sin retrasos indebidos, la magistrada aplicó el artículo 65 del Código Procesal Penal, ordenando el desglose del expediente para el exsenador.

"No es posible su presencia para continuar con el desarrollo de esta audiencia porque su condición de salud al día de hoy se mantiene inestable. El médico tratante no establece una fecha cierta para su recuperación", explicó la magistrada durante la motivación de su fallo.

Continuidad del proceso

Con esta decisión, el juicio preliminar contra los demás implicados en la supuesta red de corrupción administrativa continuará de manera habitual.

La magistrada invitó a las partes restantes a proceder con la presentación de sus argumentos y conclusiones para evitar que el proceso se retrotraiga. Iniciando con sus conclusiones la defensa de Daniel Guerrero.

Se recuerda que el desarrollo de esta etapa del caso Calamar se había visto afectado desde inicios de diciembre, precisamente por las complicaciones médicas presentadas por Calderón, situación que el tribunal buscó subsanar hoy con la separación definitiva de su proceso para no detener la marcha de la justicia frente a los demás encartados.