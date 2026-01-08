Henry Molina: "Hemos eliminado más de 40 años de mora judicial estructural"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, al pronunciar su discurso por el Día del Poder Judicial, afirmó que la justicia no se doblega ni responde a intereses ajenos.

En un acto cargado de solemnidad y ante la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el magistrado Henry Molina presentó un balance de sus casi siete años al frente del Poder Judicial.

Durante su alocución, destacó la transformación de un sistema que en 2019 se encontraba en un "punto crítico" y que hoy se posiciona como un referente de modernidad y transparencia en la región.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial consideró que el sistema de justicia ya no responde a ideologías o intereses particulares, sino que está centrado en la dignidad de las personas.

El magistrado recordó el lúgubre panorama de 2019, cuando solo el 21% de la población confiaba en la justicia y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) arrastraba expedientes sin resolver desde 1982.

"Nueve de cada diez casos tardaban un año o más en resolverse. Hoy, esa realidad ha cambiado: el 90% de los casos en la Suprema Corte se resuelve en un año o menos", afirmó Molina.

Asimismo, precisó que, a nivel nacional, el 87% de las salas judiciales están al día, logrando erradicar una mora estructural de cuatro décadas.

Transformación Digital: "Justicia a un clic"

Uno de los pilares del balance fue la democratización del acceso a través de la tecnología. Molina señaló que, con la implementación de la Ley de Uso de Medios Digitales, más de 27,000 personas gestionan sus casos virtualmente, eliminando barreras geográficas y económicas.

El magistrado destacó herramientas clave como, JURISTECA, Repositorio público de jurisprudencia, LEIA, asistente virtual para la orientación ciudadana.

También destacó los centros de Entrevista Forense, expandidos a todos los departamentos judiciales para evitar la revictimización de mujeres y menores.

Dijo que por primera vez en su historia, el Poder Judicial alcanzó el 100% en el índice de transparencia.

Molina precisó que este avance se refleja en el liderazgo global del país, siendo la República Dominicana la nación que más avanzó en el Índice Global de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, escalando 20 posiciones desde 2019.

En cuanto a infraestructura, calificó como un "nuevo paradigma" la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y anunció que el Ministerio de Vivienda entregará este año la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste.

Hacia el 2034: La Justicia del Futuro

Pese a los logros, el magistrado reconoció que persisten desafíos en demarcaciones congestionadas como Santo Domingo.

Para enfrentarlos, presentó el Plan Justicia del Futuro 2034, una hoja de ruta que busca, consolidar una justicia 0% mora en todos los tribunales, lograr la interoperabilidad total de los servicios en línea, fortalecer la independencia judicial basada estrictamente en el mérito y el escalafón.

"La justicia ya no es un ideal lejano; es una obra en marcha que no debe detenerse", concluyó Molina, haciendo un llamado a preservar una institución íntegra que sirva de escudo firme para los derechos fundamentales.

Dignatarios presentes

El acto contó con la asistencia del presidente Luis Abinader Corona; el expresidente Leonel Fernández; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; así como altas autoridades judiciales y representantes de los distintos poderes del Estado.