Tribunal fijó coerción contra exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró acusado de violencia de género

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional programó para este martes el conocimiento de la medida de coerción contra Juan Francisco Rodríguez Consoró, imputado por presunta violencia de género en perjuicio de su exesposa, la magistrada Martha Erneris Jáquez Hilario.

El magistrado Rigoberto Sena fijó la audiencia para las 9:00 de la mañana. Actualmente, el imputado (quien irónicamente se desempeñó como juez en ese mismo tribunal) permanece recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Aunque la audiencia estaba prevista para el pasado domingo, el tribunal decidió aplazarla para permitir que el abogado del imputado, José Chia, prepare los medios de defensa técnica y garantizar la comparecencia de la víctima, quien preside el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional.

Detalles de la denuncia

La querella fue interpuesta ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la avenida Rómulo Betancourt.

Según el expediente, Jáquez Hilario alega haber sido objeto de violencia verbal y amenazas por parte de Consoro, quien es el padre de sus hijos.

La postura del imputado

Por su parte, Rodríguez Consoró ha negado rotundamente las acusaciones, atribuyendo su detención a supuestas fricciones previas con el Ministerio Público.

"Jamás sería capaz de tocar a una dama ni con el pétalo de una rosa", afirmó el exmagistrado, aunque confirmó que se encuentra en proceso de divorcio con la denunciante.

Consoró lamentó que lo que define como una "conversación privada en el seno familiar" fuera sacada de contexto para justificar su arresto.

Antecedentes

Cabe destacar que el exjuez Consoró ha estado en el centro de la opinión pública anteriormente por decisiones judiciales polémicas, destacándose el no ha lugar dictado a favor de todos los implicados en el caso de la venta irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos.