Cinco días del 2026 muestran “la cara fea” de la violencia

La despedida del 2025 y entrada del 2026 fue marcada con muertes violentas que empañaron los festejos de un nuevo año lleno de paz y amor en las viviendas. Familias que lloran la falta de uno de sus integrantes.

Desde el 31 de diciembre hasta el 4 de este mes se produjeron al menos siete muertes por disparos de policías, riñas y homicidios que dejan niños desamparados y familias destrozadas, en comunidades de Puerto Plata, El Seibo, San Pedro de Macorís, Barahona, Santiago y el Distrito Nacional.

La mañana del 3 de enero se vio manchada por una tragedia donde los lazos de sangre no importaron, dejando un fallecido durante la disputa de tres hermanos en el distrito municipal de Navas, municipio Los Hidalgos, en Puerto Plata.

Este fatídico momento terminó con la vida de Nelson Rafael Rojas, conocido como “El Caballo”, de 54 años. Su presunto agresor fue identificado como Radhamés Rojas, exmiembro de la Policía Nacional.

Quienes presenciaron el hecho contaron que Nelson recibió un golpe mortal con un palo en la nuca, mientras otra versión sugiere que cayó hacia atrás, golpeándose fatalmente. La Policía mantiene bajo investigación el caso para esclarecer si se trató de un homicidio voluntario o un accidente trágico.

En la noche, una muerte que consternó a los vecinos fue la de Óscar Lisandro Sánchez, de 25 años, encontrado dentro de su vivienda en la calle 30 de Marzo del sector Loma del Cochero, en San Pedro de Macorís. El joven tenía signos de violencia por un arma blanca. El presunto homicida es su hermano, José Antonio Fredimón Sánchez, que supuestamente atacó a Óscar tras una discusión por la negativa de la víctima a prestarle su pasola.

Otro caso que ocurrió la misma noche del sábado se produjo en Miches, provincia El Seibo. La violencia tomó un matiz diferente. cuando Gustavo Alberto Rosado Rivera (La Norsa), fue muerto a tiros en el distrito municipal La Gina. Según testigos, un hombre armado irrumpió en una residencia donde se celebraba una reunión y, sin mediar palabras, disparó contra Rosado Rivera en el área del estacionamiento. El ataque también dejó otras dos personas heridas.

Viernes 2 de enero

El viernes 2 de enero la capital fue sacudida por el brutal feminicidio de Rosmery Sosa Rodríguez, de 30 años, quien fue asesinada de tres puñaladas por su pareja sentimental José Ramón Montero. Era madre de tres niños, de 13, ocho y seis años de edad. Durante las primeras horas de la mañana del viernes, familiares, amigos y residentes del sector Gualey lloraban la muerte de la joven. La familia relató que la pareja había salido a compartir y regresaron en la madrugada, momento que se produjo una discusión.

Tras el crimen, Montero huyó, pero luego se entregó el viernes por la mañana en el Palacio de la Policía, acompañado de su madre.

Los tres menores quedan ahora bajo el amparo de sus abuelas, mientras la familia clama por condena máxima.

Simultáneamente, un joven murió la madrugada del viernes tras ser herido de bala en un alegado intercambio de disparos con miembros de la Policía, en el sector Camboya, de Barahona. La Policía informó que Padilla Féliz era buscado por múltiples órdenes de arresto y que, al verse acorralado, enfrentó a la patrulla con una pistola 9 milímetros.

Jueves 1 de enero

El primer día del año murió Enmanuel Payano Rosario (Laury), de 40 años, durante un ataque a tiros en un centro de bebidas alcohólicas de la comunidad Matanzas, en Santiago. Según los presentes en el lugar, Payano, residente en Laguna Prieta, compartía con familiares cuando individuos armados abrieron fuego en el establecimiento.

Familiares aseguran que Payano estaba ajeno al conflicto que originó el hecho de sangre, en el que también Carlos Gabriel Rosario, de 26 años, resultó gravemente herido.

El 31 diciembre

Otro caso que generó gran impacto fue la desaparición el 31 de diciembre de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Parelló. El viernes 2 de enero sus cuerpos fueron encontrados con signos de torturas, golpes y heridas de bala, enterrados en un hoyo en el sector Los Santana, de Licey al Medio, Santiago. Ambos residían en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, donde se dedicaban al cobro de préstamos y habían sido vistos por última vez cuando salieron a trabajar. Por el doble homicidio, la Policía apresó al haitiano Yoni Pierre, en cuya vivienda fueron hallados los restos, y persiguen a dos conocidos como “Villano” y “Jimmy Jules”. El vehículo de las víctimas fue encontrado abandonado.