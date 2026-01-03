Feminicidio en Gualey deja tres niños en orfandad; acusado se entrega a la policía

Mientras la Policía Nacional informó que se entregó de manera voluntaria el hombre acusado de la muerte de Rosmery Sosa Rodríguez, ocurrida la madrugada de este viernes en el sector Gualey, del Distrito Nacional, familiares de la víctima narran como ocurrieron los hechos y claman por justicia.

La muerte deja en orfandad tres niños de trece, ocho y seis años. Rosmery Sosa, de 30 años, murió a las 3 de la mañana de ayer a manos de José Ramón Montero, su pareja sentimental, con quien compartió cinco años.

El suceso se dio en el sector de Gualey, calle F, donde vivía la víctima junto a su pareja Montero y sus tres hijos pequeños de trece, ocho y seis años.

Las autoridades retiraron el cuerpo y llevaron a los testigos a presentar declaraciones al Palacio de la Policía Nacional.

Rotmariel Vargas, prima de la víctima relató que, Divina, vecina de Rosmery, escuchó gritos en la casa de la occisa y alertó a los familiares para que fueran a socorrerla.

Sotera Vargas, abuela de Rosmery, habló con reporteros del Listín Diario.

Ella crió a la víctima desde su infancia y la apoyó con sus tres hijos, que son de una relación anterior, "yo fui su padre y su madre" dijo.

"Ella trabajaba en una banca y le gustaba el alcohol, no peleaba ni molestaba a nadie; anoche ella salió a beber con él y volvieron a la casa como a la 1 de la madrugada; los niños pasaron la noche conmigo".

Lice, Rotmariel y Sotera Vargas, familia de la fenecida, narraron los sucesos de anoche:

Según ellas, la pareja salió a beber toda la noche y Sotera se quedó con los tres niños; a la una de la madrugada ellos ingresaron a su casa y discutieron acaloradamente. La vecina Divina, que vive frente a la puerta de la víctima, escuchó los gritos y fue a llamar a los familiares.

Según la hermana de Lice, el homicida José Ramón salió de la casa con rasguños en el rostro y en los brazos, le dijo que Rosmery se quedó dentro de la casa molesta con él y se fue en su motor.

Sotera Vargas ingresó a la casa de la occisa a las tres de la mañana y la encontró muerta en la sala, vestida solo con ropa interior y llena de sangre debido a las tres puñaladas propinadas por su agresor.

María Isabel, abuela de los tres niños de la víctima, nos comunicó entre lágrimas: “Los niños se quedan conmigo, son familia y no los dejaremos solos, pero ese maldito los dejó huérfanos”.

El padre de los niños Luis Gabriel Peña, llegó a la calle F esta mañana para estar con sus hijos, el mismo, decidió no dar declaraciones a los medios y fue a consolar a sus pequeños.

La familia de la víctima gritó por justicia y pidió a las autoridades encontrar el paradero del perpetrador.

se entrega

En tanto, la mañana de este viernes, la Policía Nacional informó que se entregó de manera voluntaria el hombre acusado de la muerte de Rosmery Sosa Rodríguez, ocurrida la madrugada de este viernes en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

Se trata de José Ramón Montero, de 32 años, quien acudió al despacho de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, encabezada por el coronel Diego Pesqueira, vocero de la institución. Montero se presentó a la sede policial acompañado de su madre y un representante legal.

Rosmery Sosa Rodríguez falleció a consecuencia de múltiples heridas punzocortantes, según el diagnóstico preliminar.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. En ese sentido, los organismos correspondientes realizan las diligencias necesarias para el esclarecimiento completo del suceso.

El detenido será sometido a la justicia a través del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.