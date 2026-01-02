Se entrega a la Policía hombre acusado de quitarle la vida a Rosmery Sosa, en el sector Gualey

La Policía Nacional informó que se entregó de manera voluntaria el hombre acusado de la muerte de Rosmery Sosa Rodríguez, ocurrida la madrugada de este viernes en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

Se trata de José Ramón Montero, de 32 años, quien acudió al despacho de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, encabezada por el coronel Diego Pesqueira, vocero de la institución.

Montero se presentó a la sede policial acompañado de su madre y un representante legal.

Rosmery Sosa Rodríguez falleció a consecuencia de múltiples heridas punzocortantes, según el diagnóstico preliminar.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. En ese sentido, los organismos correspondientes realizan las diligencias necesarias para el esclarecimiento completo del suceso.

El detenido será sometido a la justicia a través del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.