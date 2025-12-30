"No hubo atraco, hubo acoso", madre de Perla Yokasta desmiente versiones y clama por justicia

Line Pacheco, madre de la joven Perla Yoskasta Santos Pacheco, desmintió categóricamente la versión de que su hija falleciera en medio de un atraco, hecho ocurrido en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Pacheco afirmó que el verdadero móvil detrás de la tragedia fue el acoso constante al que la joven era sometida por parte del imputado el mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendi.

Visiblemente afectada, pero firme en sus palabras, Line Pacheco aseguró que las versiones que circulan sobre un supuesto robo son falsas.

Según su relato, los incidentes comenzaron a salir a la luz tras el velorio de su hija, cuando una amiga cercana reveló que Perla se sentía intimidada.

"No hubo tal atraco. Había acoso, un acoso que yo no sabía. Mi niña no salía a ningún lugar; yo la crié en mi casa con miedo de que algo le pasara", expresó Pacheco, quien además es educadora de profesión.

La madre relató que el pasado 13 de noviembre, día del cumpleaños de Perla, la joven se encontraba celebrando cerca de su hogar. Según Pacheco, el agresor llegó al lugar con su pareja y mantuvo una actitud intimidante hacia su hija.

"Ella entró a la casa temprano y me dijo: 'mami, me voy a acostar'. Se retiró de su propia fiesta porque ese hombre la miraba de forma inadecuada. Eso es acoso y yo, como maestra con formación en psicología, sé reconocerlo", enfatizó.

Defensa de los acompañantes

Pacheco también salió en defensa de los jóvenes que acompañaban a su hija al momento del incidente, entre ellos un primo de la víctima.

Rechazó las acusaciones que los vinculan con bandas delictivas, señalando que, de ser así, no estarían acompañándola en el proceso.

"Si fueran de una banda, no estuvieran aquí dando la cara. No emitan juicios sin saber", reclamó a quienes critican a los familiares y amigos de la joven.

A pesar del dolor, la madre manifestó su fe tanto en la justicia divina como en el Ministerio Público, esperando que la investigación arroje la verdad sobre lo sucedido.

Un llamado a la verdad

La madre de Perla Yoskasta pidió a las autoridades que entrevisten a los testigos y amigas de su hija para confirmar la existencia del acoso previo.

"Soy cristiana y no debo mentir. Pongo a un Dios vivo de testigo; a mi hija no la iban a atracar, la estaban asediando".

El caso continúa bajo investigación, mientras la familia Santos Pacheco espera que las pruebas testimoniales y los videos de las cámaras de seguridad aclaren los hechos que terminaron con la vida de la joven.

Jueza aplaza medida de coerción

Mientras que la jueza Fátima Veloz del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo dos de enero de 2026, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del mayor Mesa Arismendi.

La magistrada tomó la decisión a fin de dar oportunidad para que prepare su medio de defensa el abogado del imputado, recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva de Nueva.