Mayor del Ejército acusado de la muerte de Perla Yoskasta dice que no la conocía

El mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendi, acusado de la muerte de la joven Perla Yoskasta Santos Pacheco, negó de manera rotunda tener cualquier tipo de vínculo o conocimiento previo de la víctima.

Al ser abordado por los periodistas que cubren la fuente judicial, Mesa Arismendi fue breve en su defensa."No conozco a esa señora, no conozco a esa joven", afirmó el oficial mientras era trasladado bajo un estricto dispositivo de seguridad hacia la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Para intentar desvincularse de las acusaciones de acoso que ha vertido la familia de la occisa, el mayor sostuvo que su única relación con el entorno de la víctima era a través de un tercero.

"Inclusive, soy amigo del vecino de los padres y siempre los saludaba", añadió Mesa Arismendi, sugiriendo que su presencia en las cercanías de la residencia de Perla se debía a una amistad con un vecino y no a un seguimiento o interés hacia la joven.

El traslado del imputado a la cárcel de Ciudad Nueva se realiza a la espera de que se le conozca la medida de coerción correspondiente, aplazada para el viernes 2 de enero de 2026.

Este testimonio contradice la versión ofrecida por la madre de Perla, Line Pacheco, quien asegura que el oficial asediaba a su hija y que incluso se presentó en el lugar donde ella celebraba su cumpleaños el pasado 13 de noviembre, provocando que la joven se retirara por temor.