Roberto Santana destaca orden en cárceles de Baní

En un recorrido de supervisión, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, inspeccionó los centros de privación de libertad masculino y femenino de Baní, para garantizar el orden y el respeto a los derechos humanos durante las festividades.

Santana interactuó directamente con los privados de libertad, interesándose por el trato recibido y el desempeño de los agentes penitenciarios.

Ante la consulta sobre el comportamiento del personal, los internos manifestaron su conformidad, calificando la gestión como positiva.

“Estamos viniendo para inspeccionar y para asegurarnos de que todo esté tranquilo con ustedes y de que el personal trabaje de manera correcta”, afirmó Santana al interactuar en el recinto. El funcionario elogió la disciplina mantenida en la zona, destacando que el centro de Baní se mantiene como uno de los más ordenados del sistema nacional.

“Según veo, esta es una de las casas de tradiciones más ordenadas. Los felicito”, añadió, subrayando que su labor principal es verificar el bienestar de los internos y asegurar que ambas partes personal y reclusos mantengan una conducta de respeto mutuo.

Además de la inspección de rutina, Roberto Santana se trasladó al terreno ubicado en las proximidades de la circunvalación de Baní, donde se tiene proyectada la construcción de un nuevo centro penitenciario.

La supervisión del solar marca un paso importante para el inicio de las obras, las cuales buscan modernizar la infraestructura carcelaria de la provincia y reducir el hacinamiento, alineándose con los estándares del nuevo modelo de gestión penitenciaria.

el cierre de la victoria

El pasado 15 de diciembre, Listín Diario registró que el sistema penitenciario dominicano iniciaría formalmente el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el recinto carcelario más grande y tristemente célebre del país, ubicado en el sector La Victoria, en Santo Domingo Norte.

El pasado 12 de diciembre, todos los nuevos ingresos de personas privadas de libertad que correspondan a esta jurisdicción fueron dirigidos al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, proyecto ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

La medida fue notificada mediante la Circular Núm. 00132025, emitida por Jhonattan Toribio Frías, director general de Administración y Carrera Judicial (DGACJ) del Poder Judicial. La circular fue dirigida al director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, y también notificada a los jueces a nivel nacional.