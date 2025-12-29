Ministerio Público abre proceso contra privado de libertad por asesinato de compañero de celda en SPM

El Ministerio Público abrió un proceso penal contra un privado de libertad imputado por el asesinato de un compañero de celda en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

El privado de libertad Luis Eduardo Rodríguez (BC One) deberá responder por el asesinato de Yonatan Santos Báez Veloz.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Ana María Frías, imputa a Rodríguez de incurrir en la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan el asesinato voluntario.

Los cargos presentados en contra de Rodríguez se unen a los de robo, homicidio y otros delitos que tipifican los artículos 265,266,379,382,295 y 304 del Código Penal Dominicano, por los cuales cumple sentencia en el CCR de San Pedro de Macorís.

Los agentes que custodian el centro encontraron a la víctima sin signos vitales al verificar la celda, en el pabellón de aislamiento, durante el conteo matutino.

La víctima, Báez Veloz, se encontraba recluido en el centro de privación de libertad acusado de cometer varios delitos graves.