DNCD ocupan en el AILA ocho paquetes de presunta cocaína con destino a España

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon ocho paquetes, presumiblemente de cocaína, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), los cuales pretendían ser enviados a Madrid, España.

Según el organismo antinarcóticos, el envío fue realizado por una mujer con supuesta dirección en la autopista de San Isidro, municipio Santo Domingo Este, y figuraba como destinatario un individuo con domicilio en la calle Monte Perdido, en Madrid.

La DNCD sostuvo que, en conjunto con el Ministerio Público, se han ampliado las investigaciones relacionadas con este frustrado envío de sustancias prohibidas para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los implicados en el caso.

Las labores de inspección contaron con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) y de inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Señaló que las unidades operativas verificaban las cargas en uno de los depósitos de la terminal cuando una unidad canina dio una alerta positiva de sustancias narcóticas en el interior de varias cajas de cartón que, según la declaración, contenían mercancías hacia España.

paquetes forrados en fundas plásticas con lo que se presunta son sustancias narcóticas

Agregó que, por instrucciones del fiscal actuante, se inició el proceso de apertura, localizando en tres de las cajas un total de ocho paquetes forrados en fundas plásticas, con un peso preliminar superior a los cinco kilogramos.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.