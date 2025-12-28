Condenan a 30 años de prisión a hombre que mató a otro a puñaladas en Los Tres Brazos

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, condenó a 30 años de prisión Jonathan Nael Germán, hallado culpable de asesinar de múltiples puñaladas a Abrahan Núñez de los Santos, en un suceso ocurrido en el sector Los Tres Brazos.

El tribunal, integrado por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, dispuso que Nael Germán cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Los jueces tomaron la decisión, tras acoger en su totalidad las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales demostraron la responsabilidad penal del procesado.

De acuerdo con el expediente instrumentado por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, el crimen ocurrió durante la madrugada del 23 de agosto de 2024. El agresor atacó a la víctima con un arma blanca, propinándole varias heridas mortales.

En un último esfuerzo, Núñez de los Santos logró refugiarse en la vivienda de su madre antes de desplomarse. Antes de fallecer, la víctima identificó a Jonathan Nael Germán como su agresor. Por su parte, el victimario emprendió la huida, dejando el arma homicida en la escena del crimen.