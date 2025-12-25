606 privados de libertad, incluyendo implicados en caso Senasa han sido trasladados a Las Parras

Las Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) al cierre de diciembre de 2025, ya suman 600 los reclusos trasladados desde la emblemática Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia el nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio de Guerra.

Esto sin contar con el traslado del exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, junto a otros cinco colaboradores, señalado por el Ministerio Público como parte de una estructura que habría defraudado al Estado por un monto cercano a los 15,900 millones de pesos.

Los implicados que comparten este destino en Guerra con Santiago Hazim (exdirector de SeNaSa), son Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo.

Por su parte, la única mujer del grupo con prisión preventiva, Ada Ledesma Ubiera, pasará la Nochebuena en el Centro de Corrección Najayo Mujeres.

Este operativo, ejecutado bajo estrictas medidas de seguridad, forma parte del plan estratégico para descongestionar el penal más poblado del país y consolidar la transición hacia el Nuevo Modelo Penitenciario.

El flujo de internos hacia el moderno complejo ubicado en el municipio de Guerra se ha realizado en dos etapas clave durante el último bimestre del año.

En noviembre 2025, se completó el primer traslado de 300 internos, marcando la apertura formal de las operaciones en el recinto.

El 16 de diciembre de 2025, un segundo contingente de 300 privados de libertad ingresó a las nuevas instalaciones, alcanzando la cifra actual de 600 personas bajo el nuevo régimen.

El director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, subrayó que la meta de esta primera fase es alcanzar los 2,400 internos, movilizados en bloques sucesivos de 300 personas para garantizar el orden y la correcta clasificación de cada recluso.

El fin de una era: Cierre técnico de La Victoria

Con la llegada de este segundo grupo en diciembre, las autoridades declararon oficialmente el cierre técnico de La Victoria.

Esta medida implica un cambio drástico en la operatividad judicial: a partir de ahora, los jueces tienen prohibido remitir nuevos ingresos a la vieja estructura, la cual fue construida en 1952 para 2,000 personas pero llegó a albergar a más de 9,000, generando una crisis histórica de hacinamiento.

Nuevo Régimen: "Cero Ocio"

A diferencia del sistema tradicional, el CCR Las Parras opera bajo el esquema de "Cero Ocio". Los internos trasladados deben cumplir con normativas rigurosas que incluyen uso obligatorio de uniformes, prohibición absoluta de dispositivos celulares, integración obligatoria a programas educativos y labores de trabajo agrícola.

Con la operatividad total de Las Parras, el Estado dominicano busca erradicar las precariedades que por décadas caracterizaron a La Victoria, apostando por la verdadera rehabilitación y el respeto a la dignidad humana de los privados de libertad.

