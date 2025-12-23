Poder Judicial anuncia calendario de labores por Navidad

El Poder Judicial estableció un calendario especial de labores para el periodo de Navidad y Año Nuevo 2025-2026, con el fin de armonizar el descanso del personal con el compromiso de mantener los servicios legales críticos para la ciudadanía.

Conforme a la Ley 327-98 de Carrera Judicial, las dependencias administrativas y los tribunales de todo el país suspenderán sus labores ordinarias durante los siguientes días: Diciembre 2025; miércoles 24, jueves 25 y viernes 26. Enero 2026; viernes 2 de enero.

La operatividad regular se mantendrá sin variaciones en todas las fechas que no han sido señaladas en este calendario de asueto.

Para asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales y atender asuntos de urgencia, el Poder Judicial informó que las Oficinas de Atención Permanente no detendrán sus funciones.

Estas unidades, junto a sus equipos de apoyo, trabajarán en su horario habitual en todas las jurisdicciones del país.

Equilibrio institucional

Esta disposición busca que el personal judicial pueda disfrutar de las festividades navideñas sin desatender la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.

Con este esquema, el organismo garantiza que los procesos que requieran atención inmediata sean canalizados correctamente durante el cierre de año.

Las Oficinas de Atención Permanente, que según el Poder Judicial no detendrán sus funciones, son una pieza clave del sistema de justicia penal en la República Dominicana. Su función principal es garantizar que la justicia no se detenga, especialmente en asuntos que afectan la libertad y los derechos fundamentales de las personas.

A diferencia de otros tribunales que tienen un horario de oficina (por ejemplo, de 8:00 AM a 4:30 PM), estas oficinas operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por eso, aunque el Poder Judicial tome asueto, estas oficinas se mantienen activas.

¿De que se encargan?

Su rol es atender asuntos urgentes que no pueden esperar al día siguiente o al final de un día feriado.

Sus funciones más comunes son, conocer medidas de coerción: Cuando una persona es arrestada, la ley exige que sea presentada ante un juez en un plazo máximo de 48 horas.

Estas oficinas aseguran que ese plazo se cumpla, incluso en Navidad o fines de semana.