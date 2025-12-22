Villa Consuelo está de luto por muerte de Ramsel García a manos presuntamente de agentes policiales

La esquina entre las calles Respaldo Duarte y Osvaldo Bazil en Villa Consuelo, Distrito Nacional, está vacía desde el pasado sábado.

Esta zona, acostumbrada a ser utilizada por motoconchistas, está vestida de luto luego de que agentes policiales ultimaran a Ramsel Junior García, de 25 años de edad, mientras disfrutaba junto a sus vecinos de un tradicional encuentro navideño.

La fiesta de la asociación de motoconchistas de Villa Consuelo fue interrumpida por policías que llegaron a quitarles la bocina, algo que había sucedido en años anteriores, y que según los vecinos, en la fiesta del pasado 20 de diciembre se tomó la precaución de no poner música alta para evitar la inspección de los uniformados. Pero nada pasó como lo planearon.

A las 9:20 p. m. ingresaron por la calle Osvaldo Bazil cinco camionetas de doble cabina, varios motores y dos camiones de la Policía Nacional. Se detuvieron en la esquina y bajaron alrededor de cinco agentes armados, narró Sandy Méndez, presidente de la asociación de motoconchos local.

Según Méndez, que se encontraba en el lugar de los hechos, los agentes golpearon la bocina y sin dar oportunidad a que se dialogara dispararon y lanzaron bombas lacrimógenas.

Sandy Méndez, presidente de la asociación de motoconchistas de Villa ConsueloLeonel Listin Diario

Milka García, hermana de Ramsel, añadió que la acción de la Policía apagó las velas de la celebración.

Dijo que en medio de todo el alboroto luchó por mantener a su bebé de un año en brazos casi sin poder ver por el ardor en los ojos que le provocó el gas pimienta. Su hermano Ramsel corrió a socorrerla con agua.

“Yo escuché a mi hermano gritando y yo le decía me pica manito, ayúdame”, expresó.

Añadió que el joven occiso le dio la espalda a los policías y en ese momento una bala impactó en su espalda y acabó con su vida al instante.

Proyectiles de bala del dejados tras los disparos de la policía.Leonel Listin Diario

A los seis segundos de la tragedia los jóvenes del sector reaccionaron y corrieron para ayudar Ramsel, gritándole a la policía que dejaran de disparar porque había alguien en el suelo.

Sandy Méndez relató que cuando los policías se percataron del hecho se retiraron en sus vehículos.

Dijo que él a otros jóvenes de la asociación se movilizaron a ayudar a Ramsel, pero no pudieron hacer nada. El joven murió al instante.