Condenan a 20 años de prisión a mujer que mató a su pareja en Altamira

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a 20 años de prisión a una mujer, quien ultimó a su pareja sentimental en el municipio Altamira, Puerto Plata, en octubre de 2021.

Amy Abreu Suero fue hallada culpable de cometer homicidio voluntario en perjuicio de su pareja sentimental, Manuel Alfonso Silverio Pallero.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal Karen Lidia Santana Hernández, demostró la acusación presentada por Pedro A. Melo, logrando que el tribunal impusiera la pena máxima establecida para este tipo de delito.

La condena impuesta por el tribunal que presidió la magistrada, Jakayra Veras, en virtud de la acusación presentada por el Ministerio Público.

El expediente señala que alrededor de las 7:45 de la mañana del citado día, mientras la víctima se encontraba junto a la procesada próximo a una banca de lotería ubicada en la calle Elpidio de Jesús Cabrera esquina Duarte, en el municipio de Altamira, Abreu Suero inició una agresión física y verbal contra su pareja.

La víctima, que se desempeñaba como agente de seguridad en el establecimiento, no respondió a la violencia. Momentos después, Abreu Suero tomó el arma de fuego, tipo escopeta, que utilizaba la víctima en sus labores y, sin mediar palabras, le disparó por la espalda, impactándolo en la región occipital de la cabeza. La herida provocó su muerte de forma instantánea.

El Ministerio Público calificó los hechos como homicidio voluntario, delito tipificado y sancionado por los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

La condenada deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia de Santiago.