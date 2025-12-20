Finjus califica de "excelente" la elección de nuevos jueces para la Suprema Corte de Justicia

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), extendió una felicitación al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tras la culminación del proceso de selección de los cinco nuevos magistrados que integrarán la matrícula de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, destacó la calidad de los perfiles elegidos, asegurando que los nuevos integrantes del máximo tribunal del orden judicial cuentan con las credenciales necesarias para fortalecer la justicia dominicana.

“Todos cuentan con el acervo jurídico e integridad que requiere una posición de tal magnitud, como es ser juez del Poder Judicial”, expresó el jurista.

Castaño Guzmán calificó la decisión del CNM como una “excelente elección” y auguró éxito a los magistrados en sus nuevas funciones.

“¡Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante labor!”, concluyó Castaños Guzmán, reafirmando el compromiso de la sociedad civil con el seguimiento a la idoneidad de los actores del sistema judicial.

Los nuevos jueces son Edison Francisco Alarcon Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Aurelio Victoria, quienes son de carrera. La matrícula la completan Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez.

Los nuevos jueces serán juramentados en un acto en el Palacio Nacional a las nueve de la mañana del próximo lunes, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

Los mismos tomarán posesión en la Suprema Corte inmediatamente después que concluya el acto en el Palacio Nacional.