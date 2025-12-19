Najayo: La cárcel que cobija a figuras con arraigo

Desde su diseño inicial, las autoridades pensaron que el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo debía contar con una sección para los “reclusos de cuello blanco, banqueros, exfuncionarios públicos y políticos con baño privado y patio común interior soleado”, de acuerdo a los periódicos nacionales de la época.

A lo largo de los años, aunque la justicia dominicana se ha visto coartada por poderes políticos y económicos, la historia nacional registra casos mediáticos que envuelven a personalidades del ámbito político, social, empresarial y artístico que han sido recluidos para prisión preventiva y cumplimiento de pena en el complejo penitenciario.

Caso Senasa

El más reciente caso fue la Operación Cobra, como denominó el Ministerio Público a la investigación del presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El pasado 14 de diciembre, el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, implicados en el caso Senasa, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.

Sin embargo, por no contar con el “espacio disponible ni las condiciones de seguridad” para garantizar la integridad física de los imputados, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) dispuso el traslado del grupo al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, y no a la cárcel de Najayo como había ordenado el Tribunal.

Caso Odebrecht

A finales del año 2016, resonó que la constructora brasileña Odebrecht habría cometido corrupción administrativa mediante el pago de sobornos a funcionarios del Estado dominicano.

La misma empresa reveló que para ser favorecida en los concursos de obras estatales y recibir contratos millonarios, pagó sobornos a funcionarios de 10 países latinoamericanos, incluyendo a República Dominicana.

Roberto Santana informa que reclusos reconstruirán barrios de forma gratuita Lea también

A raíz de la acusación y por instrucción del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, el representante comercial de la constructora en el país y principal implicado, Ángel Rondón, cumplió 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en San Cristóbal.

Y junto a él, el exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás; el expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Víctor Díaz Rúa; el exadministrador de la CDEEE, César Sánchez; el exdirector de la EGEHID, Máximo D´Oleo Ramírez; el exdiputado, Ruddy González, y el abogado Conrado Pittaluga.

Mientras que Rhadamés Segura y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez, cumplieron prisión domiciliaria.

Operación Antipulpo

En 2020, el Ministerio Público acusó a once personas de estafar al Estado dominicano por más de cinco mil millones de pesos.

El juez José Alejandro Vargas impuso prisión preventiva de tres meses a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina; Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Julián Esteban Suriel Suazo, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez Pineda para guardarla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-XVII), de San Cristóbal.

A los cuatro imputados restantes de la operación, impuso prisión domiciliaria, grilletes electrónicos y vigilancia, como Magalys Medina, también hermana del expresidente Danilo Medina; a Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, y a Rafael Germosén, excontralor general de la República.

Operación Medusa

Este caso, denominado por el Ministerio Público como “Operación Medusa”, involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por presuntamente cometer delitos de coalición de funcionarios y estafa contra el Estado, entre otros crímenes.

Rodríguez, tras permanecer más de dos semanas en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue trasladado junto a tres exdirectores de departamentos del Ministerio Público al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX) Najayo, San Cristóbal, por disposición de la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción, Kenya Romero, quien dictó 18 meses de prisión preventiva.

Operación 13

Este caso se trató sobre el presunto fraude cometido en el año 2021 en la Lotería Nacional, que ascendía a más de 500 millones de pesos y más de cinco millones de dólares en varios países.

Según el Ministerio Público, este caso involucraba a Luis Dicent, administrador suspendido de la Lotería, a William Rosario y a Eladio Batista, quienes, por disposición de la jueza Kenya Romero, fueron enviados a la cárcel de Najayo Hombres por un año de prisión preventiva.

A los demás implicados se les impuso la medida de coerción de presentación periódica, garantía económica, arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico.

Operación Coral

La Operación Coral se trató sobre el supuesto entramado religioso y militar, que involucraba al exjefe de la escolta del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, y a la pastora Rossy Guzmán.

La jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados, para ser cumplidos en Najayo Hombres-Mujeres.

Con excepción del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, a quien fue enviado a prisión domiciliaria por modificar el rumbo de las audiencias con sus declaraciones.

Caso Baninter

En el 2008, mediante la sentencia No. 0052-TS-2008, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a diez años de prisión a Ramón Buenaventura Báez Figueroa, Marcos Antonio Báez Cocco, Luis Rafael Álvarez Renta y Vivian Lubrano de Castillo, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, por su supuesta participación en el fraude al Banco Intercontinental (Baninter).

Félix Alburquerque

En el 2022, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, envió al vicealmirante Félix Alburquerque Comprés a cumplir un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, acusado de matar con un arma de fuego al comunicador Manuel Taveras Duncan.

Lino de Oca Jiménez

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal condenó, en el 2013, a ocho años de prisión al capitán de la Policía Nacional, Lino Oca Jiménez, por la muerte del narcotraficante Rolando Florián Féliz, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.

Florián Féliz fue asesinado en el 2009, en la cárcel de Najayo, donde cumplía una condena de 20 años por narcotráfico.

También de la farándula a Najayo

El comunicador Pablo Ross actualmente cumple una condena de 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres por presunta agresión sexual contra su hijastra menor de edad.

Ross fue condenado en el 2018, y ha cumplido ya siete años de la pena impuesta.

En noviembre de este año, Ross presentó una solicitud de libertad condicional, la misma que fue rechazada por la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal porque el garante propuesto no probó la existencia formal de su empresa, ni su solvencia.

JC Restituyo

En el mes de febrero de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo condenó a tres años de prisión, para ser cumplidos en el Centro Correccional Najayo-Hombres, a Juan Carlos Restituyo, por presuntamente violar algunos derechos de autor y derechos de producción en perjuicio de André Moisés Peguero.

Don Miguelo

Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido como don Miguelo, en el año 2012, se le impuso un mes de prisión preventiva como medida de coerción para ser cumplido en la cárcel de Najayo por supuesta violencia de género contra su exesposa, Paola Cristal.

Jimmy Bauer

En el 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de la Primera Instancia de Santo Domingo condenó a siete años de prisión y una multa de 50 mil pesos al cantante Jimmy Bauer, por presunto tráfico de droga, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.